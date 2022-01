शिमला: लंबे अरसे से अफसरशाही की कमी झेल रहे हिमाचल प्रदेश में इस महीने एक और सीनियर आईएएस का सेवाकाल पूरा हो रहा. वर्ष 1991 बैच के आईएएस अफसर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रधान सचिव जेसी शर्मा इसी माह सेवानिवृत्त हो रहे (Principal Secretary JC Sharma will retire)हैं. उनकी सेवानिवृत्ति चार दिन बाद यानी 31 जनवरी को है. इसी बीच नौकरशाही के गलियारों में अटकलें हैं कि जेसी शर्मा को पुनर्नियुक्ति मिल (Discussion of reappointment of JC Sharma)सकती है. कारण यह है कि एक तो हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारी कम और राज्य सरकार पहले से ही आईएएस कैडर के अधिकारियों की कमी से जूझ रही है.

इसी सरकार में पूर्व में श्रीकांत बाल्दी, डॉ. आरएन बत्ता आदि को पुनर्नियुक्ति दी गई . हाल ही में देश के टॉप 50 ब्यूरोक्रेट्स में शामिल आईएएस अधिकारी अनिल खाची को मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया था. हालांकि ,उन्होंने खुद मुख्य सचिव का पद छोड़ने की इच्छा जताई थी. वहीं डॉक्टर आरएन बत्ता को मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव के पद पर पुनर्नियुक्ति मिली .

इन परिस्थितियों को देखते हुए अटकलें हैं कि जेसी शर्मा को भी 31 जनवरी के बाद पुनर्नियुक्ति मिल सकती है. वैसे इस पद के लिए 1997 बैच के आईएएस अधिकारी एवं प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा और वर्ष 1998 बैच के आईएएस अधिकारी एवं सचिव देवेश कुमार के नाम भी चर्चा में हैं. अब देखना यह होगा कि सरकार जेसी शर्मा को पुनर्नियुक्ति के बाद कोई दूसरा औहदा सौंपती या फिर किसी अन्य अधिकारी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम की जिम्मेदारी दी जाती है.

