शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने संशोधित वेतनमान (New revised pay scale in himachal) के लिए कर्मचारियों को तीसरा विकल्प देने की अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों (government employees in Himachal) को 15 फीसदी बढ़ोतरी का तीसरा विकल्प (pay scale notification in himachal) दिया गया है. सरकार के अनुसार जारी अधिसूचना के मुताबिक पहली जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के मामले में यदि संशोधित वेतन में वृद्धि हिमाचल प्रदेश सिविल के तहत निर्धारित सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 में 31 दिसंबर, 2015 को मौजूदा मूल वेतन के निर्धारण के ऊपर और ऊपर 15 फीसदी से कम है.

इसके अलावा अनुमानित महंगाई भत्ता 113 फीसदी है. ऐसे सरकारी कर्मचारी 31 दिसंबर 2015 को मौजूदा मूल वेतन के निर्धारण के अलावा 113 काल्पनिक महंगाई भत्ता के अतिरिक्त 15 फीसदी की न्यूनतम वृद्धि का हकदार (Notification issued for third option to government employees ) होंगे. दरअसल हिमाचल के पेंशनरों को पंजाब के वेतन आयोग के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाएंगे. इससे 1 लाख 75 हजार पेंशनरों को लाभ मिलेगा. इस पर दो हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे.

बता दें कि मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन (social security pension in hp) के लिए निर्धारित 35 हजार आय सीमा को बढ़ाकर 50 हजार करने की भी घोषणा की है. इसके अलावा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 60 यूनिट प्रतिमाह तक की बिजली बिल्कुल नि:शुल्क होगी.125 यूनिट तक की खपत में प्रति यूनिट एक रुपये लिए जाएंगे. इससे 11 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा. इस पर सरकार 60 करोड़ अतिरिक्त व्यय करेगी. वहीं, किसानों के लिए वर्तमान बिजली यूनिट 50 पैसे से 30 पैसे करने की घोषणा की गई है.

