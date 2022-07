सीएम जयराम का झंडूता दौरा: प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज बिलासपुर जिले के झंडूता क्षेत्र का (CM Jairam Jhandutta tour) दौरा करेंगे. इस दौरान वे करोड़ों रुपए की पेयजल योजनाओं का शिलान्यास व शुभारंभ करेंगे.

उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन आज: उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया (Nomination for the post of Vice President) आज से शुरू होगी.

प्रतिभा सिंह का चंबा दौरा: हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री आज चंबा दौरे (Pratibha Singh Chamba tour) पर हैं. वे यहां डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे.

कुलदीप राठौर की प्रेस वार्ता: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में पत्रकार वार्ता (Kuldeep Rathore press conference) को संबोधित करेंगे.

किन्नौर के रारंग में राज्य स्तरीय मेला: किन्नौर जिले के रारंग में आज से राज्य स्तरीय मेला शुरू होने जा रहा है. इस मेले का उद्धघाटन विधायक जगत सिंह करें.

त्रिलोक कपूर की प्रेस वार्ता: हिमाचल प्रदेश भाजपा के महामंत्री त्रिलोक कपूर आज धर्मशाला के सर्किट हाउस में कांग्रेस के खिलाफ (Trilok Kapoor press conference) प्रेस वार्ता करेंगे.

द्रौपदी मुर्मू का त्रिपुरा दौरा: राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज से त्रिपुरा से नॉर्थ ईस्ट दौरे की (Draupadi Murmu) शुरुआत करेंगी.