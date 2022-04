सुजानपुर में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन: हिमाचल कांग्रेस में बड़े बदलाव के बाद आज सुजानपुर में कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन (Himachal congress meeting in sujanpur) होगा. इसके अलावा यहां पर दलिम सम्मेलन का भी आयोजन होगा. प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा भी शामिल होंगे. चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बनने के बाद यह सुक्खू का पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगा. वहीं, राजेंद्र राणा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी सुजानपुर में दलित सम्मेलन में भाग लेंगे.

कुल्लू में भाजपा ग्राम केंद्र अध्यक्षों का सम्मेलन: कुल्लू के ढालपुर में आज मंडी संसदीय क्षेत्र के भाजपा ग्राम केंद्र अध्यक्षों का सम्मेलन (BJP Village Center Presidents Conference in kullu) होगा. सम्मेलन में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और ग्राम केंद्र अध्यक्षों को टिप्स दी जाएगी. सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे.

मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी: प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन (PM Modi will inaugurate Chief Justice Conference) करेंगे. कहा जा रहा है कि इस बार न्यायिक रिक्तियों को भरने, लंबित मामलों, कानूनी सहायता सेवाएं और भविष्य के प्रारूप तथा ई-अदालत चरण-तीन जैसे विषय भी एजेंडे के शीर्ष में रखे गए हैं.

एम्स से डिस्चार्ज होंगे लालूः राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एम्स दिल्ली से डिस्चार्ज (Lalu to be discharged from AIIMS) होंगे. उनका किडनी और हार्ट की समस्या के चलते इलाज चल रहा था. डिस्चार्ज होकर वह सीधे दिल्ली स्थित अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर जाएंगे.

राणा दंपति की जमानत पर सुनवाईः महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (MP Navneet Rana Controversy) और उनके पति एवं विधायक रवि राणा की जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी. राणा दंपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया था.

सूर्यग्रहण व शनि अमावस्याः साल का पहला सूर्यग्रहण आज लग रहा (Solar Eclipse Today) है. इस दिन शनि अमावस्या का योग भी बन रहा है. शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या या शनिचरी अमावस्या (Shani Amavasya Today) भी कहा जाता है. ज्योतिष के दृष्टिकोण से सूर्यग्रहण और शनि अमावस्या का एक ही दिन पड़ना बेहद शुभ माना जा रहा है.

खगोलीय घटनाः आज रात अद्भुत खगोलीय घटनाओं की रात रहेगी. सौरमंडल के दो खूबसूरत ग्रह शुक्र (वीनस) व बृहस्पति (जूपिटर) ग्रह का मिलन होगा. वहीं मंगल (मार्स) व शनि (सैटर्न) इनके करीब कतारबद्ध नजर आएंगे. इन सभी ग्रहों को नग्न आंखों से देखा जा सकेगा.