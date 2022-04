दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज दिल्ली दौरे (CM Jairam delhi tour) पर है. जयराम ठाकुर दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे. वहीं, दो दिन बाद सीएम के शिमला लौटने का कार्यक्रम है.

दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम.

असम के दौरे पर पीएम मोदी: प्रधानमंत्री आज असम के दौरे पर (PM Modi assam tour) रहेंगे. वह सुबह11 बजे कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम के दौरान वह शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे.

असम के दौरे पर पीएम मोदी.

आज हमीरपुर पहुंचेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू: हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद आज पहली बार सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर (Sukhwinder Singh Sukhu in Hamirpur) पहुंचेंगे. हमीरपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा.

आज हमीरपुर पहुंचेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू.

राज्य स्तरीय पीपल मेला: कुल्लू जिले के ढालपुर में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पीपल मेला शुरू होने (PIPAL FAIR IN KULLU) जा रहा है. ये मेला देवता वीर नाथ के सम्मान में मनाया जाता है. मेला के दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ विधायक सुंदर ठाकुर करेंगे.

राज्य स्तरीय पीपल मेला.

हिमाचल मौसम अपडेटः प्रदेश में आज मौसम फिर करवट (Himachal Weather Update) बदलेगा. मौसम साफ बने रहने से तापमान में हुई बढ़ोतरी से जहां एक ओर लोग परेशान हैं. वहीं, अगले दो दिन लोगों को गर्मी के प्रकोप से राहत मिल सकती है. मौसम विभाग ने 28 और 29 अप्रैल को प्रदेश में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

हिमाचल मौसम अपडेट.

आज दिल्ली और केकेआर के बीच मुकाबला: दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2022 का 41वां मैच आज वानखेड़े स्टेडियम में (IPL Match Today) होगा. दोनों टीमें अपने-अपने अभियान को पटरी पर लाने के मकसद से उतरेंगी. दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत पर भी नजरें रहेंगी, जो अभी तक अपनी क्षमता के साथ उचित न्याय नहीं कर पाए हैं. मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा.

दिल्ली और केकेआर के बीच मुकाबला.

कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवसः विश्वभर में 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया (World Day for Safety and Health at Work) जाता है. इसकी शुरुआत साल 2020 से हुई थी. दुनिया भर में काम के दौरान होने वाले हादसों और बीमारियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 'कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस' मनाया जाता है.