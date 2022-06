धर्मशाला में महिला विधायकों का सम्मेलन: धर्मशाला में आज से उत्तर भारत की महिला विधायक जेंडर इक्वलिटी के विभिन्न पहलुओं पर मंथन करेंगी. 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 6 राज्यों और केंद्र शासित दिल्ली की सभी महिला विधायक (women MLAs will come to Dharamshala) शिरकत करेंगी. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समारोह की मुख्य अतिथि होंगी.

अनुराग ठाकुर का धर्मशाला दौरा: केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज धर्मशाला दौरे (Anurag Thakur Dharamshala tour) पर है. वे यहां चैस ओलंपियाड टार्च रिले के अभिनंदन समारोह में भाग लेंगे.

सीएम जयराम का किन्नौर दौरा: प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam Kinnaur tour) आज रिकांगपिओ में क्राफ्ट मेले का उद्धघाटन (Craft Fair in Reckong Peo) करेंगे. इसके अलावा वे जिले में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्धघाटन करेंगे.

बिलासपुर में राकेश टिकैत की प्रेस वार्त: राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत आज बिलासपुर में पत्रकारवार्ता को (Rakesh Tikait Press conference in Bilaspur) संबोधित करेंगे.

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की प्रेस वार्ता: हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के चेयरमैन सुरेश सोनी आज बिलासपुर में पत्रकारवार्ता (Press Conference of Himachal School Education Board) को संबोधित करेंगे.

अग्निपथ भर्तियों का कैलेंडर जारी करेगी नौसेना: नौसेना अग्निपथ स्कीम (Agnipath recruitment date) के तहत होने वाली भर्तियों के संबंध में आज कैलेंडर जारी करेगी.

ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे राजनाथ सिंह: भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री के साथ दिल्ली (Rajnath Singh to meet Australian Defense Minister) में मुलाकात करेंगे.

रणजी ट्रॉफी का फाइनल: बेंगलुरु में मध्यप्रदेश और मुंबई के बीच आज से रणजी ट्रॉफी का फाइनल (Ranji Trophy final Match 2022) शुरू होगा.