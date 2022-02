assembly election 2022 : गोवा-उत्तराखंड में वोटिंग, यूपी में भी दूसरे चरण का मतदान

14 फरवरी को तीन राज्यों में होने वाली वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए खास है. इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है. उत्तराखंड और गोवा में उसके पास दोबारा सत्ता में लौटने की चुनौती है, जबकि उत्तरप्रदेश में भी दूसरे चरण में उसे अग्निपरीक्षा से ही गुजरना है.

मतदान आज

जयराम कैबिनेट की बैठक आज

हिमाचल सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज सुबह 10:30 बजे सचिवालय में शुरू होगी. विधानसभा के बजट सेशन से पहले ये कैबिनेट मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होगी. जहां पर सरकार विभिन्न विभागों में नौकरियों से लेकर स्कूल खोलने और कई मुद्दों पर चर्चा करेगी. वहीं, बैठक के बाद जयराम ठाकुर दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहां से वह तिरुपति बालाजी की यात्रा के लिए जाएंगे.

जयराम कैबिनेट की बैठक आज. (फाइल फोटो)

आज पंजाब दौरे पर पीएम मोदी, करेंगे चुनाव प्रचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंजाब में चुनाव प्रचार (PM Modi election campaign in Punjab) के लिए सोमवार (14 फरवरी) को जाने वाले हैं. वहीं, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने पीएम मोदी की चुनावी रैली का विरोध (Protest against PM Modi's election rally) करने का ऐलान कर दिया है.

पीएम नरेंद्र मोदी. (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश: प्रधानमंत्री मोदी की कानपुर देहात में चुनावी रैली को आज करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे.

पीएम नरेंद्र मोदी. (फाइल फोटो)

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज हमीरपुर और जालौन में करेंगी चुनाव प्रचार

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को जालौन दौरे पर रहेंगी. वह आज दोपहर कांग्रेस प्रत्याशी उमा कान्ति के पक्ष में जनसंपर्क व रोड शो करेंगी. इसके बाद खानका शरीफ दरगाह पर माथा टेकने जाएंगी. इसके बाद वे झांसी के लिए रवाना हो जाएंगी.

कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले को लेकर सुनवाई आज

कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई करेगा. बता दें कि हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल-कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा- हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति कायम करना जरूरी है.

हिजाब मामले पर कोर्ट में आज सुनवाई.

Karnataka Hijab Row: आज से खुलेंगे सभी हाईस्कूल

कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई (CM Basavaraj Bommai) के अनुसार आज से 10वीं तक के स्कूल खुलेंगे. स्थिति की समीक्षा के बाद उच्च कक्षाओं और डिग्री कॉलेज भी फिर से खुलेंगे.

दिल्ली: आज से खुलेंगे दो साल से बंद नर्सरी से आठवीं तक के स्कूल

दो साल बाद दिल्ली में नर्सरी से आठवीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं. आज से दिल्ली के सभी नर्सरी से आठवीं तक के स्कूल खुलेंगे. स्कूल को खोलने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं.

दिल्ली में खुलेंगे स्कूल.

बिहार: आज से कोरोना के सभी प्रतिबंध खत्म

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में आज से सभी प्रकार के प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया गया है. सीएम ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. दरअसल, शनिवार को कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई. जहां कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए 14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया गया है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार.

अन्ना हजारे आज से भूख हड़ताल पर

वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक और रिमाइंडर लेटर भेजा था. उन्होंने मांग की कि राज्य में सुपरमार्केट और बड़े किराना स्टोरों में शराब की बिक्री की अनुमति देने की नीति पर फैसला वापस लिया जाए. ऐसा नहीं होने पर वह राज्य सरकार के फैसले के विरोध में 14 फरवरी से रालेगण सिद्धि में भूख हड़ताल करेंगे.

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे. (फाइल फोटो)

