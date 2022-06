राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जाएंगे अटल टनल: देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन दिनों हिमाचल दौरे पर हैं. आज अपने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति मनाली (President Ram Nath Kovind Manali tour) पहुंचेंगे और फिर वहां से अटल टनल (Ram Nath Kovind Atal tunnel tour ) को देखने जाएंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उनके साथ उपस्थित रहेंगे.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद.

अरविंद केजरीवाल का हमीरपुर दौरा: आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Hamirpur tour) और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज हमीरपुर दौरे पर हैं.

अरविंद केजरीवाल का हमीरपुर दौरा.

प्रतिभा सिंह का सोलन दौरा: हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह आज सोलन दौरे पर हैं. वह सुबह 10:30 बजे सोलन रेस्ट हाउस में प्रेसवार्ता को सम्बोधित करेंगी. उसके बाद कांग्रेस कार्यालय सोलन में जिला कांग्रेस की बैठक में हिस्सा लेंगी.

हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह.

गुजरात दौरे पर अमित शाह: देश के गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे (Amit Saha Gujrat tour) पर हैं. वे वहां वेस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेंगे.

देश के गृह मंत्री अमित शाह.

गोवा में कस्टम और जीएसटी म्यूजियम का उद्घाटन: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गोवा में कस्टम और जीएसटी म्यूजियम का उद्घाटन (Inauguration of Custom and GST Museum in Goa) करेंगी.

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण.

हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक: हरिद्वार में आज विश्व हिंदू परिषद की बैठक आयोजित की (Vishwa Hindu Parishad meeting in Haridwar) जाएगी. बैठक में इसमें ज्ञानवापी और कश्मीर मुद्दे पर चर्चा होगी.