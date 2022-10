हिमाचल में बीजेपी के 30 स्टार प्रचारक 62 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे जनसभा: आज से बीजेपी के 30 नेता हिमाचल के 62 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा 5 केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री और बीजेपी के बड़े पदाधिकारी प्रचार करेंगे. केंद्रीय मंत्रियों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव, किरन रिजिजू का नाम शामिल हैं. (BJP rallies in Himachal on October 30)

बीजेपी के 30 स्टार प्रचारक 62 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे रैली.

पीएम का गुजरात दौरा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 1 नवंबर तक तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. आज पीएम दिल्ली से गुजरात के लिए रवाना होंगे. वो दोपहर 2.20 बजे वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे. वहां से वो दोपहर 2.30 बजे वडोदरा के लेप्रोसी ग्राउंड पहुंचेंगे. यहां वह भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखेंगे. वहां से वो दोपहर 3.40 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे. प्रधानमंत्री शाम 4.40 बजे एकतानगर (केवडिया) हेलीपैड पहुंचेंगे. यहां सर्किट हाउस में रात बिताएंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी .

मन की बात: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे. यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी.

मन की बात करेंगे पीएम मोदी.

स्पाइसजेट फिर भरेगी उड़ान: भारतीय विमानन नियामक DGCA ने स्पाइसजेट पर लगे 50% उड़ान संचालित करने के प्रतिबंध को हटा लिया है, जिसके बाद आज से स्पाइसजेट की फ्लाइट पूरी क्षमता के साथ उड़ान भर सकती है.

स्पाइसजेट फिर भरेगी उड़ान.

देहरादून मैराथन: राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर उत्तराखंड पुलिस की ओर से आयोजित देहरादून मैराथन में प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक कैलाश खेर और युवा रैपर गौरव मनकोटी अपनी प्रस्तुति देंगे. देहरादून मैराथन के इस चौथे संस्करण में 12 देशों के एथलीट हिस्सा लेंगे. अभी तक 104 विदेशी एथलीट और भारत के विभिन्न राज्यों के 13,540 लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं. उत्तराखंड को साल 2025 तक नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है.

देहरादून मैराथन

Chhath Puja 2022: आज उत्तर भारत के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है. आज अस्ताचलगामी सूर्य को 'पहला अर्घ्य' (First Arghya Of Chhath Puja) दिया जाएगा. छठ महापर्व (Chhath Puja 2021 In Bihar) में संध्याकालीन अर्घ्य की विशेष महत्ता है. माना जाता है कि सूर्य षष्ठी यानी कि छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के वक्त सूर्यदेव अपनी पत्नी प्रत्यूषा के साथ रहते हैं. इसलिए 'संध्या अर्घ्य' देने से प्रत्यूषा को अर्घ्य प्राप्त होता है.