विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन: हिमाचल में हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है. हिमाचल में 12 नवंबर को एक चरण में वोट डाले (Himachal election Date) जाएंगे. जबकि 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे. हिमाचल में चुनावी अधिसूचना जारी होने के साथ ही 17 अक्टूबर से नामांकन का सिल सिल शुरू हो गया था. इसके बाद 21 अक्टूबर तक लगातार नामांकन की प्रक्रिया जारी रही. इन पांच दिनों में राज्य में 255 उम्मीदवारों से नामांकन दाखिल किए, जिनमें भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीएम के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल हैं. (Last date of Nomination in Himachal).

सूर्य ग्रहण 2022 आजः आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण (Surya Grahan 2022) लगेगा. इस बार सूर्य ग्रहण को लेकर गोवर्धन पूजा की तारीख में भी बदलाव हुआ है. ऐसे में उत्तराखंड में सूतक काल के दौरान चारों धामों के कपाट बंद रहेंगे.

चारधाम के कपाट रहेंगे बंदः 25 अक्टूबर यानी आज सूर्य ग्रहण लगेगा. ऐसे में सूतक लगने के कारण आज सुबह 4 बजकर 26 मिनट से लेकर शाम 5 बजकर 32 मिनट तक ग्रहण काल में चार धाम के कपाट बंद रखे जाएंगे.

फेस्टिवल स्पेशल राजधानी एक्सप्रेसः दीपावली एवं छठ महापर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली और पटना के बीचे फेस्टिवल स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस चलाई जा रही है. नई दिल्ली-पटना स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 02250 आज 25 और 27 अक्टूबर को 19.10 बजे नई दिल्ली से प्रस्थान कर अगले दिन 06.50 बजे पटना पहुंचेगी.

चक्रवाती तूफान सितरंगः चक्रवाती तूफान सितरंग (Cyclone Sitrang) बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल में पहुंच गया है. इसके चक्रवात स्ट्रॉम में तब्दील होने की आशंका है. कोलकाता समेत कई जिलों में रविवार को बादल छाए रहे. पूर्वी मिदनापुर में कई जगह हल्की बारिश हुई. सितरंग बंगाल के तटीय इलाकों खासकर सुंदरबन में भारी तबाही बरपा सकता है.

DU में CSAS राउंड 1 के लिए फीस जमा करने की अंतिम तिथिः डीयू में ग्रेजुएशन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए जारी हुई पहली CSAS कट ऑफ लिस्ट के लिए फीस जमा करने की अंतिम तिथि आज है. सीएसएएस पहले राउंड में चयनित होने वाले छात्र-छात्राएं आज 25 अक्टूबर तक फीस जमा कर सकते हैं. इसके बाद यूनिवर्सिटी दूसरा मौका नहीं देगी. इसलिए स्टूडेंट्स समय रहते फीस जमा कर दें. फीस जमा करने के लिए स्टूडेंट्स को आधिकारिक प्रवेश पोर्टल ugadmission.uod.ac.in पर लॉग इन करके प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा.