कुल्लू: आज 31 दिसंबर साल 2022 का अंतिम दिन है. वहीं, अपने भविष्य को लेकर भी लोग काफी सजग रहेंगे. क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से भी नवग्रह विभिन्न राशियों में विराजमान रहेंगे और साल 2023 में 12 राशियों में नवग्रह अपने कई प्रकार के फल भी दिखाएंगे. ऐसे में शनि ग्रह भी 17 जनवरी को अपनी ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और शनि के प्रवेश होने से लोहे से संबंधित कारोबार में पूरा साल तेजी रहेगी.वहीं, इस कारोबार से जुड़े लोगों को भी इसका फायदा देखने को मिलेगा. ऐसे में पूरे साल 12 राशियों पर भी अलग- अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे. (Horoscope for the year 2023) (Shani Maharaj will enter Aquarius on January 17)



मेष राशि : इस राशि के लोगों के लिए वर्ष 2023 अधिक लाभकारी हो सकता है. एक तरफ जहां करियर के कई नए अवसर मिलेंगे. वहीं, नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिलने के साथ वेतन भी बढ़ सकता है. साथ ही निवेश में लाभ हो सकता है, लेकिन राहु और केतु के गोचर के चलते परिवार में कुछ परेशानी आ सकती है. दांपत्य जीवन में खलल पड़ने के अलावा आर्थिक लाभ के भी योग बनेंगे.



वृष राशि : इस राशि के जातकों के लिए साल 2023 लाभकारी साबित होगा. कार्यस्थल पर लाभ मिलेगा और व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति होगी. जातक को बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं. ऐसे में मेहनत में जातक कोई कोर कसर न छोड़ें. साल की शुरुआत में परिवार में तनाव रह सकता है.अप्रैल के बाद सुधार के संकेत हैं और जातक अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं. जातक का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहें. मई माह तक विशेष ध्यान रखें ,क्योंकि उसके बाद आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.



मिथुन राशि: व्यापारियों के लिए साल 2023 बहुत लाभकारी साबित हो सकता है. नए व्यवसाय शुरू करने के योग बन रहे हैं. करियर में अच्छे परिणाम के संकेत हैं और पारिवारिक स्थिति मजबूत होगी. मान-सम्मान और रिश्तों में मजबूती आएगी. घर में शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रमों का योग है. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा तथा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. जातक को धन का लाभ होने की संभावना है. छात्र-छात्राओं को परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे और विदेश जाकर पढ़ाई करने के भी योग बन रहे हैं.



कर्क राशि: इस राशि के जातक को राहु -केतु ग्रह की उछल कूद के चलते पारिवारिक वातावरण व्यस्त रहेगा. पुरानी परेशानियां समाप्त होंगी तो नई बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है. बिना मतलब वाद-विवाद में न पड़ें और पुराने पड़े कानूनी मामलों को भी शांति के साथ काम लेने में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें क्योंकि पारिवारिक विवाद के चलते स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. धन का लाभ होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. विद्यार्थियों को मानसिक रूप से परेशानी आ सकती है. इसके साथ ही शनि की ढैय्या खत्म होने वाली है.



सिंह राशि: इस राशि के जातकों के लिए नया व्यापार शुरू करने के संकेत मिल रहे हैं. साझेदारी हो सकती है और गुप्त शत्रु परास्त होंगे. नौकरी में मान- सम्मान मिलेगा और परिवार में सामंजस्य की स्थिति बन सकती है. घरेलू परेशानियां आ सकती हैं और जातक दांपत्य जीवन पर ध्यान दें. घर में मनमुटाव हो सकता है और जातक को पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है.



कन्या राशि: इस राशि वालों के लिए साल की शुरुआत अच्छी होगी और व्यवसाय में आगे बढ़ने के संकेत हैं. कुछ नया करने की इच्छा है तो प्रयोग कर सकते हैं, जिसमे लाभ मिलने के पूरे संकेत हैं. विदेश यात्रा का योग है और मामा पक्ष से लाभ मिल सकता है. पुराने विवाद में हल होने की संभावना है और पुरानी बीमारी ठीक होगी. कुछ मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं ,लेकिन बड़ी स्वास्थ संबंध परेशानी नहीं होगी. जातक की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आमदनी बढ़ सकती है.





तुला राशि: इस राशि वालों के लिए खुशी की बात है कि उन्हें शनि की ढैय्या से छुटकारा मिलेगा. नया व्यवसाय ना करें वरना हानि हो सकती है. कार्यक्षेत्र पर बाधाओं से बचें और नई जिम्मेदारी मिल सकती है. नई नौकरी के साथ-साथ स्थानांतरण का योग है. मानसिक परेशानी समाप्त होगी और इस साल संतान संबंधी सुख मिल सकता है. जातक इसके लिए बीमारियों से खुद को दूर रखें.





वृश्चिक राशि : इस राशि के लोगों को किसी प्रकार का निर्णय लेने से पहले पूर्व विचार करना होगा. कार्यस्थल पर सफलता के साथ-साथ सहयोग मिल सकता है और अधूरा कार्य पूरा होगा. नौकरी की तलाश समाप्त हो सकती है, लेकिन पारिवारिक स्तर पर कुछ समस्या रहेगी. संतान संबंधी चिंता दूर हो सकती है,लेकिन थोड़ा सा स्वयं का भी ध्यान रखें क्योंकि लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं. आर्थिक स्थिति बेहतर होने के संकेत हैं. पूर्व निवेश का फायदा मिल सकता है और जातक को प्रॉपर्टी खरीदना शुभ रहेगा. नया निवेश सोच समझकर करें।





धनु राशि : इस राशि के लोगों की शनि की साढ़ेसाती समाप्त हो रही है. नई उपलब्धियां और नई उम्मीदों के संकेत हैं. पूर्व से रुकी हुई सफलता मिल सकती है. जिस कारण कोई बड़ा कार्य होगा. जातक को व्यापार में सफलता मिलेगी और पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा. मांगलिक कार्यों के योग बन रहे हैं और माता-पिता की सेहत अच्छी रहेगी. इस साल धार्मिक यात्रा का योग है, लेकिन खान-पान का विशेष ध्यान रखना होगा. घर का वातावरण अच्छा रहेगा.





मकर राशि: इस राशि के लोगों के लिए साढ़ेसाती का अंतिम चरण वर्ष का प्रारंभ है ,जिसके अच्छे संकेत प्राप्त हो रहे हैं. करियर ऊंचाइयों पर होगा और व्यापार में शुभ संकेत मिलेंगे,लेकिन अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी. जिस कारण हर क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. साढ़ेसाती की समाप्ति है ,लेकिन शुरुआत में पारिवारिक कलह हो सकती है. मन को भटकाएं नहीं, स्थिर रखें. वहीं, जातक को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो सकता है. पुराने विवाद के हल होने की संभावना है और माता के लिए धार्मिक यात्रा का योग है. जातक की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और आर्थिक लाभ हो सकता है.



कुंभ राशि: इस राशि वालों के आय में इजाफा होगा और कार्य में अनुशासन का विशेष ध्यान रखना होगा. व्यापार बढ़ेगा और नए लोगों से मुलाकात हो सकती है. जातक की प्रगति के संकेत हैं और वरिष्ठ जनों का सहयोग मिलेगा. नौकरी में तरक्की मिल सकती है, लेकिन जातक को स्वभाव को शांत रखने की आवश्यकता है. जीवनसाथी का सहयोग रहेगा और संतान की प्राप्ति हो सकती है. परिवार में शांति रहेगी और जातक को सामाजिक प्रतिष्ठा मिल सकती है. बच्चों को सफलता मिलेगी, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है.



मीन राशि : इस राशि के जातकों को इस साल सभी परिणाम सुखद रहेंगे और करियर के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन इस राशि के जातकों पर जनवरी माह के मध्यम से शनि की साढ़ेसाती प्रारंभ होगी. इसलिए फैसले जरा सोच समझकर करने होंगे. आगामी अप्रैल माह तक परिवारिक जीवन शांतिप्रिय रहेगा, लेकिन साढ़ेसाती अपना असर अवश्य दिखाएगा. इस दौरान संपत्ति विवाद हो सकता है और जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. मानसिक परेशानियां आ सकती हैं. ऐसे में अपने खान-पान पर विशेष ध्यान दें. जनवरी में साढ़ेसाती की शुरुआत है. यह अप्रैल तक अधिक प्रभाव दिखाएगा. जिस कारण जातक आर्थिक रूप से परेशान हो सकती हैं, लेकिन अप्रैल के बाद सुधार के संकेत हैं. ( new year 2023)



ये भी पढ़ें : Budh Vakri Gochar: साल 2022 के आखिरी दिनों में बदलेगी बुध की चाल! अपनी राशि की बल्ले-बल्ले चाहते हैं तो करें ये उपाय