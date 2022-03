रामपुर: रामपुर बुशहर में 19 मार्च से शुरू होने वाले जिला स्तरीय फ़ाग (faag fair in Rampur from 19 March )मेले के आयोजन को लेकर एसडीएम सुरेंद्र मोहन की अध्यक्षता मे बैठक आयोजित (Meeting regarding faag fair in Rampur)हुई. बैठक में नगर परिषद के अलावा विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान तय हुआ कि फ़ाग मेले में इस बार 21 देवी -देवता शिरकत करेंगे. जिनके रहने व खाने कि उचित व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा मेले में पहुंचने वाले देवी देवताओं के नज़राने मे भी इस बार 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई, जबकि देव परंपरा को संजोए रखने और देवलुओं को प्रोत्साहित करने के लिए वाद्ययंत्र प्रतियोगिता व महिलाओं के लिए पारंपरिक परिधान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा.





बता दें कि यह मेला बुशहर रियासत का पारंपरिक मेला माना जाता है. यह मेला रामपुर के राज दरबार में लगता है. इसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग पहुंचते है. इस मेले का आयोजन बसंत आगमन की खुशी पर किया जाता है. होली के दूसरे दिन से यह मेला शुरू होता जो चार दिन तक रहता है. इस मेले का मुख्य आकर्षण बाजार में देवताओं की शोभा यात्रा रहती है. वहीं बीते 2 साल से कोरोना के चलते इस मेले का आयोजन नहीं हुआ, लेकिन इस बार इस मेले का आयोजन धूमधाम के साथ किया जाएगा.

