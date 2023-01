शिमला: हिमाचल प्रदेश में हुई ताजा बर्फबारी के बाद कई हिस्सों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. शुक्रवार सुबह शिमला, चंबा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी और किन्नौर में बर्फबारी हुई है. बर्फबारी के चलते कई सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं. शुक्रवार को सड़कों पर यातायात ठप्प रहा. बर्फबारी से प्रदेश में तीन नेशनल हाईवे सहित 200 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं. जिसमें सबसे ज्यादा लाहौल स्पिति में 177 सड़कें बंद रही. (Road closed due to snowfall in hp)

शिमला की बात करें तो नारकंडा, खड़ा पत्थर, चौपाल सहित ऊपरी क्षेत्रों में सुबह जमकर बर्फबारी होने से यातायात काफी देर तक प्रभावित रहा. वहीं, सड़कों पर फिसलन बढ़ने से गाड़ियां हादसे का शिकार भी हुईं. इसके अलावा 487 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं. जिससे कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट छा गया है. प्रदेश में हुई बर्फबारी से जन जीवन प्रभावित हुआ है. शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति जिलों के अलग-अलग हिस्सों में बर्फबारी हुई है. (Electricity cut off due to snowfall in HP) (snowfall in himachal pradesh)

बर्फबारी के कारण सड़कें बंद

हिमाचल में हुई ताजा बर्फबारी के बाद प्रदेश शीतलहर की चपेट में है. कई क्षेत्रों में तापमान माइनस में पहुंच गया है जिससे लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं. मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में आगामी 2 दिन ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी हुई है. लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, चंबा में आगामी 24 घंटे तक बर्फबारी होने की आशंका है. जबकि मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी और शीत लहर का प्रकोप भी जारी रहेगा. (Problems due to snowfall in Himachal)

