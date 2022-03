शिमला: नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में जुट गई है. विजन डॉक्यूमेंट के लिए कांग्रेस शहर वासियों के सुझाव लेगी. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शनिवार को नगर निगम चुनावों के लिए बनाई गई मेनिफेस्टो कमेटी की बैठक आयोजित की (Congress meeting on municipal elections)गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने विजन डॉक्यूमेंट में लोगों की मांगों,उनके सुझावों और उनकी अपेक्षा के अनुरूप बनने के लिए लोगों से सुझाव मांगने की बात कही. राठौर ने कहा की (Rathore took meeting on municipal elections)पार्टी के मेनिफेस्टो में लोगों को राहत के साथ साथ उनकी समस्याओं को दूर करने पर पूरी तरह केंद्रित होना चाहिए.इसमें शहर ओर नए शामिल किए गए क्षेत्रों के विकास का मसौदा भी रखा जाना चाहिए.



राठौर ने कहा कि पार्टी के मेनिफेस्टो को पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए. इसलिए यह पूरी तरह शिमला शहर के विकास के प्रति समर्पित होना चाहिए. राठौर ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही विकास की राजनीति की है. शिमला शहर का सम्पूर्ण विकास कांग्रेस सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ही देन रहा.उन्होंने कहा की आज शिमला शहर अनेक समस्याओं से गुजर रहा. भाजपा शासित नगर निगम लोगों की समस्याओं को दूर करने में पूरी तरह विफल साबित हुआ.बैठक में शिमला जिला कांग्रेस शहरी के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी,ग्रामीण अध्यक्ष यशवंत छाजटा,प्रदेश कांग्रेस सचिव आनंद कौशल,सुशांत कप्रेट,व यशपाल तानाईक ने भाग लिया.

