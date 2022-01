शिमला: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक 31 जनवरी को दोपहर बाद 3 बजे शुरू (Jairam cabinet meeting on 31 January) होगी. प्रदेश सचिवालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रदेश मे कोरोना की स्थिति और बंदिशों पर (Discussion on Corona on Jairam cabinet)फैसला होने की उम्मीद है. स्कूल खोलने पर भी कैबिनेट की बैठक में ही फैसला होगा. कैबिनेट की बैठक पहले 3 फरवरी को प्रस्तावित थी, लेकिन अब यह बैठक 31 जनवरी की तय की गई.



इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से राज्यत्व दिवस पर की गई घोषणाओं पर स्वीकृति की मुहर लगेगी. पूर्ण राज्यत्व दिवस मुख्यमंत्री जयराम ने कर्मचारियों को बड़े तोहफे दिए. इसके अलावा आउटसोर्स, कंप्यूटर शिक्षक और एसएमसी शिक्षकों के लिए तैयार किया गया ड्राफ्ट भी कैबिनेट की बैठक में आएगा. इसके अलावा कोरोना पर भी चर्चा होगी. शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम दिल्ली से शिमला वापस आएंगे ,जिसके बाद आउटसोर्स पर बैठक होगी. अब उम्मीद लगाई जा रही है कि कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स कर्मियों पर भी फैसला हो सकता है. ऐसे में यह बैठक अहम मानी जा रही है.





