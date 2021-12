शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा प्रेजिडेंट कलर पुरस्कार से (Himachal Police gets President Color Award) सम्मानित किया गया है. वहीं, बुधवार को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर एक परेड समारोह में (Police Parade Ceremony on Ridge) राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल पुलिस को ये पुरस्कार (Governor gave award to HP Police) सौंपा. शिमला में आयोजित इस समारोह में पुलिस बैंड द्वारा ड्रमों की पाई बनाकर उस पर प्रेजिडेंट कलर चिन्ह को सजाया गया था.

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इस समारोह में प्रेजिडेंट कलर चिन्ह को हिमाचल पुलिस के हवाले किया. जिसके बाद प्रेजिडेंट कलर चिन्ह को परेड की सलामी दी गई. इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि प्रेजिडेंट कलर पुरस्कार प्राप्त करना न सिर्फ हिमाचल पुलिस बल्कि पूरे हिमाचल के लिए एक गर्व की बात (President Color Award is a matter of pride) है.

उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का आठवां राज्य है, (Himachal is the eighth state to received President Color Award) जहां की पुलिस को ये सम्मान प्राप्त हुआ है. वहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने (Jai Ram on President Color Award ) कहा कि हिमाचल पुलिस को ये सम्मान मिलना प्रदेश के लिए गर्व की बात है. जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल पुलिस की कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन व शांति व्यवस्था बनाए रखने जैसे बेहतरीन कार्य के आधार पर ही ये सम्मान प्राप्त हुआ है.

