रामपुर: हिमाचल की सभी 68 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है. रामपुर में भी मतदान जारी है. कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर के मतदान केंद्र संख्या 83-84 पर मतदान किया. वोट डालने से पहले प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर में शनि मंदिर में दर्शन किए. प्रतिभा सिंह ने कहा कि, इस बार विधानसभा चुनाव में 40 से 45 सीटें लेकर कांग्रेस सत्ता में आएगी. उन्होंने कहा कि जो वादे किए हैं सरकार बनने के बाद हर वादा पूरा कर दिया जाएगा. (Vikramaditya Singh his vote in rampur) (Pratibha Singh cast her vote in rampur) (himachal congress president pratibha singh)

मीडिया से बात करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने सीएम चेहरे को लेकर कहा कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है वह हाई कमान डिसाइड करेगा. इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है कि प्रदेश में सरकार बदलेगी. उन्होंने कहा कि इस बार रिवाज नहीं, ताज बदलेगा. उन्होंने बताया कि जो वादे किए हैं उन्हें सरकार बनते ही पूरा किया जाएगा. कहा कि कांग्रेस जो वादे करती है उसे निभाती भी है. विक्रमादित्य सिंह ने इस अवसर पर लोगों से अपील की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और सभी लोकतंत्र के महा पर्व में बढ़-चढ़कर भाग लें. (Himachal Assembly Election 2022)

विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह ने मतदान से पहले की पूजा.

वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही देश का विकास का सत्य है और विकास को आगे बढ़ा सकती है. उन्होंने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि वे विकास के नाम पर वोट करें. कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास किया है और आगे भी कांग्रेस ही हिमाचल का विकास बढ़ा सकती है. (vikramaditya singh cast his vote)

ये भी पढ़ें: Shimla Rural Assembly Seat: शिमला ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह और उनकी मां प्रतिभा सिंह ने डाला वोट