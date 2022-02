रामपुर बुशहर: हिमकोफेड के चेयरमैन कौल सिंह नेगी मंगलवार को रामपुर बुशहर पहली बार (Him cofed chairman Negi reached Rampur)पहुंचे. इस दौरान विभिन्न स्थानों पर लोगों ने जोरदार स्वागत (Welcome to Kaul Singh in Rampur) किया. बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से रामपुर में पहुंच कर लोगों ने इनका ढोल -नगाड़ों व माला पहनाकर स्वागत किया. बता दें कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद रामपुर विधानसभा क्षेत्र से किसी को भी कोई पद नहीं दिया गया था. इस दौरान भीम सिंह ठाकुर, नरेश चौहान, श्यामलाल गुप्ता, विजय गुप्ता, शेर सिंह खुंद, पिंकू खुंद ,स्वाती बंसल, प्रीति मंगल सहित आदि मौजूद रहे.

वहीं, विधानसभा चुनाव में कौल सिंह को टिकट मिलने की चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया. इसी को लेकर भाजपा के पूर्व नेता नाराजगी जाहिर कर रहे. उनका मानना है कि काफी लंबे समय से वह भाजपा पार्टी के साथ कार्य करते आ रहे लेकिन उन्हें चेयरमैन नहीं बनाया गया. इसलिए उन्होंने स्वागत समारोह में पहुंचने से परहेज किया. वरिष्ठ नेताओं में से प्रेम सिंह द्रैक, सींगी राम, वृज लाल, केवल राम बुशहरी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष ठाकुर दास, देवी सिंह व उनके समर्थक नहीं पहुंचे.

