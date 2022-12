CM के प्रिंसिपल एडवाइजर IT गोकुल बुटेल ने पदभार संभाला.

शिमला: मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल एडवाइजर आईटी गोकुल बुटेल ने आज राज्य सचिवालय में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है. इस मौके पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में गोकुल बुटेल ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुझे इनोवेशन की जिम्मेवारी दी है, अगले कुछ समय में इनोवेशन की दिशा में कुछ अहम कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ऊर्जावान, सरल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं और वह कड़ी मेहनत से इस सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं. (Gokul Butail takes charge as Adviser IT to HP CM) (Gokul Butail in Secretariat)

उन्होंने कहा कि सीएम का फोकस नए इनोवेशन पर है, इसको लेकर उनके साथ आज एक बैठक भी हुई है. उन्होंने कहा कि अबकी बार की सरकार में इनोवेशन की झलक बजट में दिखेगी. उन्होंने कहा कि वे राजनीतिक बातें करना उचित नहीं समझते, लेकिन यह सच है कि पूर्व वीरभद्र सरकार में आईटी और इनोवेशन को लेकर जो पहल की गई थी, वो वहीं रुकी हुई है. उन्होंने कहा कि तब एडवाइजर आईटी रहते हुए उन्होंने आईटी के क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट शुरू किए थे, लेकिन वे वहीं रुके हुए हैं.

गोकुल बुटेल ने कहा कि उनकी पूर्व सरकार ने आईटी पार्क कांगड़ा में बनाने का फैसला किया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसके लिए कई जरूरी औपचारिकताएं भी पूरी नहीं की. उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस सरकार बनी है और सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि वहां बिल्डिंग बनाने का काम जल्द पूरा हो. उन्होंने कहा कि नई सरकार से जनता, खासकर युवाओं की बड़ी उम्मीदें हैं. हमारी सरकार की कोशिश रहेगी कि जनता की इन उम्मीदों को पूरा कर हिमाचल को उन्नति की राह पर आगे ले जाएं.

