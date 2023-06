जानकारी देते हुए प्रोफेशनल बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र स्तान

शिमला: राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती पर 23 जून को शिमला में अंतरराष्ट्रीय प्रो बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन प्रोफेशनल बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश द्वारा किया जा रहा है. बॉक्सिंग चैंपियनशिप शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर करवाई जा रही है. इसका शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला करेंगे और इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहेंगे. जबकि इसके समापन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला और प्रदेश के खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहेंगे.

'6 देशों के प्रोफेशनल बॉक्सर लेंगे हिस्सा': प्रोफेशनल बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र स्तान ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की 23 जून को जयंती है. पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और प्रदेश में अभूतपूर्व विकास करवाया था. राजा वीरभद्र सिंह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं. ऐसे में उनके जन्मदिन के मौके पर राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर प्रो बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें 6 देशों के प्रोफेशनल बॉक्सर हिस्सा लेंगे और विजेताओं को लाखों के इनाम भी दिए जाएंगे.

रिज मैदान पर आपस में भिड़ेंगे 6 देशों के 10 बॉक्सर: महेंद्र स्तान ने दावा किया कि शिमला के रिज मैदान पर होने वाली इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप हिमाचल ही नहीं बल्कि देश में अपनी तरीके की सबसे अलग होगी है. उन्होंने कहा कि अब हर साल उनके जयंती के मौके पर प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हिमाचल के अलग-अलग जिलों में आयोजन किया जाएगा ताकि युवाओं को मंच मिले और खेलों के प्रति युवाओं का रुझान भी बड़े. उन्होंने कहा कि बॉक्सर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में विजेताओं को इनाम भी दिए जाएंगे. इस मौके पर अंतर राष्टीय बॉक्सर नीरज गोयत ओर नेशनल खेल चुके डीएसपी शिव चौधरी , युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यादोपति ठाकुर भी मौजूद रहे.

यह बॉक्सर होंगे शामिल: इस प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 6 देशों के 10 बॉक्सर रिज मैदान पर आपस में भिड़ेंगे. जिसमें पहली फाइट Overpower vs Tran Dong Du, Arjun vs Juanito Paredes, Notice Singh vs Hruk San Lee, Kartik vs. Maksim reiter, Shanksham vs Mashmud Musalov के बीच फाइट होगी.

ये भी पढ़ें: Virbhadra Singh Statue: शिमला के रिज मैदान में लगेगी वीरभद्र सिंह की प्रतिमा, 23 जून को भूमि पूजन की तैयारी