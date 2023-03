शिमला: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का दिल का दौरा पढ़ने से निधन हो गया. इसकी जानकारी फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने ट्टीट कर दी. उसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर,पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और फिल्म अभिनेत्री कंगना सहित कई बड़ी हस्तियों ने सतीश कौशिक के निधन पर दुख जताया.

अनुपम खेर ने ट्टीट कर जानकारी दी

45 साल की दोस्ती पर पूर्ण विराम: अनुपम खेर ने लिखा कि 'जानता हूँ मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है.पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त SatishKaushik के बारे में लिखूँगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था.45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम. Life will NEVER be the same without you SATISH ओम् शांति'.

अनुराग ठाकुर ने जताया दुख

मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ: : केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुख जताकर ट्टीट किया कि बेहतरीन अभिनय से पूरे हिंदी फिल्म जगत पर गहरी छाप छोड़ने वाले सतीश कौशिक का निधन सिनेमा जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है. सतीश कौशिक एक प्रशंसित अभिनेता और निर्देशक थे, जिन्होंने हमारे समय के कुछ सबसे यादगार सिनेमाई कार्यों को लिखा था. उन्होंने हास्य के साथ प्रशंसकों को गुदगुदाया और उनकी कला उनकी फिल्मोग्राफी के माध्यम से जीवित रहेगी. उनके निधन पर मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ हैं.

जयराम ठाकुर ने याद किया

बेहतरीन अभिनय से फिल्म जगत में छाप छोड़ी: हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने ट्टीट कर लिखा कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार,कॉमेडियन, पटकथा लेखक एवं निर्देशक तथा बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी सतीश कौशिक के निधन की दुःखद सूचना प्राप्त हुई. बेहतरीन अभिनय से पूरे हिंदी फिल्म जगत पर गहरी छाप छोड़ने वाले सतीश कौशिक का निधन सिनेमा जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है. वहीं, राज्यपाल राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने सतीश कौशिक के निधन पर शोक व्यक्त किया है.राज्यपाल ने कहा कि वह भारतीय सिनेमा के जाने-माने नाम थे, जिन्हें उनकी असाधारण प्रतिभा और योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा.

कंगना ने कमी खलने की बात कही

वह मेरे सबसे बड़े चीयरलीडर थे: फिल्म अभिनेत्री कंगना ने ट्टीट कर लिखा कि वह मेरे सबसे बड़े चीयरलीडर थे. एक बहुत ही सफल अभिनेता और निर्देशक थे. सतीश कौशिक व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दयालु और सच्चे इंसान थे, मुझे उन्हें इमरजेंसी में आपके साथ काम किया. आपकी कमी खलेगी.

ये भी पढ़ें : Satish Kaushik Holi Pics : सतीश कौशिक ने स्टार्स संग जमकर खेली थी होली, अब सभी को कर गए बेरंग