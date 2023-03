शिमला: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर सतीश कौशिक नहीं रहे. आज सुबह (9 मार्च) को उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन गया. वे 67 साल के थे. झकझोर देने वाली यह दुखद खबर सतीश कौशिक के खास मित्र और एक्टर अनुपम खेर ने दी. 7 मार्च को ही उन्होंने जमकर होली खेली थी. अचानक हुए सतीश के निधन से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है. फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर सतीश कौशिक के निधन से हर कोई दुखी है और वे उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले अभिनेताओं और कई प्रसिद्ध हस्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी. सतीश कौशिक के निधन की सूचना सबसे पहले एक्टर अनुपम खेर ने दी. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि 'जानता हूँ “मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है!” पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त #SatishKaushik के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था. 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्णविराम !! Life will NEVER be the same without you SATISH ! ओम् शांति! #SatishKaushik #Friend.'

वहीं, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने ट्विटर पर लिखा कि 'आज मैं इस भयानक खबर के साथ जगी. वह मेरे सबसे बड़े चीयरलीडर थे, एक बहुत ही सफल अभिनेता और निर्देशक # सतीश कौशिक जी व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दयालु और सच्चे इंसान थे. मुझे उन्हें इमरजेंसी में निर्देशित करना बहुत पसंद था. उनकी कमी हमेशा खलेगी, ओम शांति'.

एक्टर अनुपम खेर के भाई राजू खेर ने भी सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि 'मैं आपसे करीब 40 साल पहले मिला था @सतीशकौशिक2178. आप एक बेहतरीन इंसान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे. आप हमेशा मुझे हंसाते थे और आज पहली बार आपने मुझे रुलाया है. जिस क्षण मुझे पता चला कि आप हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हो, मैं बहुत दुखी हुआ. मैं आपकी मुस्कान और मजाक कभी नहीं भूल सकता.'

वहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि 'किसने सोचा था 'कैलेंडर' की भी तारीख खत्म होगी..आपकी खुशमिजाजी सतीश जी और आपकी बेहतरीन अदाकारी की कमी खलेगी..मैंने आपको नाटक करते हुए 'सेल्समैन रामलाल' के चरित्र का निर्माण करते देखा. और यह एक मास्टरक्लास था. आपके निधन की खबर सुनके बहुत दुखी हूं..RIP #SatishKaushik.'

इसी तरह एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने लिखा कि 'कुछ अरसे पहले @satishkaushik2178 जी ने मुंबई में अपनी पहली सुबह की तस्वीर पोस्ट की थी. वह इस बात का सबूत थे कि प्रतिभा, कड़ी मेहनत, समर्पण और लचीलेपन पर किसी का ध्यान नहीं जा सकता. मैं "कैलेंडर" के बिना "मिस्टर इंडिया" या उनके निर्देशन में बनी ब्लॉकबस्टर 'तेरे नाम' के बिना हिंदी सिनेमा की मुख्यधारा की कल्पना नहीं कर सकती. जबकि वह लगभग आधा दशक की एक अविश्वसनीय विरासत छोड़ गए हैं, इस रिक्ति को पूरा होने में शायद दो सौ साल लगेंगे. चंद सांसे हैं जो उड़ा ले जाएगी, इससे ज्यादा मौत क्या ले जाएगी.' वहीं, एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी.

बता दें कि सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ था. उन्होंने काफी समय दिल्ली में बिताया और साल 1972 में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टीट्यूट में एक्टिंग के गुर सीखे. सतीश कौशिक ने एक्टिंग में साल 1983 में फिल्म जाने भी दो यारों से शुरुआत की थी. इसके अलावा वो 'मिस्टर इंडिया' और साजन चले ससुराल, आंटी नंबर वन जैसी कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहे.

ये भी पढ़ें: Satish Kaushik : सतीश कौशिक का अर्चना पूरन सिंह पर था क्रश, प्रेग्नेंट नीना गुप्ता को बनाना चाहते थे पत्नी