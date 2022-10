Diwali Horoscope 2022: दीपावली का पर्व सोमवार 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा. सनातन परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली पर्व को माना जाता है. दीपावली पर्व का राशियों पर प्रभाव किस तरह का पड़ेगा. यह पर्व तुला राशि और तुला राशि के सूर्य में मनाए जाने वाला अमावस्या काल का प्रमुख पर्व है. इस साल दीपावली में ग्रहण का भी सुयोग है. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य दीप कुमार से दीपावली का विभिन्न राशियों पर किस तरह की स्थिति बन रही है. (HOROSCOPE FOR DIWALI 2022) (Effect of Diwali on zodiac signs) (Diwali Horoscope 2022) (Deepawali 2022) (Diwali 2022) (Horoscope of Diwali 2022)

मेष राशि: मेष राशि के जातक मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, आत्मा बल को बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र लक्ष्मी मंत्र हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का नियमित पाठ करते रहें.

वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातकों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है. ऐसे जातक श्री सुक्तम लक्ष्मी सुक्तम पुरुषोत्तम सुक्तम कनकधारा स्रोत आदि का नियमित रूप से जाप करें लाभ मिलेगा, और यह दिवाली आपके शत्रुओं पर भारी पड़ेगी.

मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातकों को मानसिक परेशानी रह सकती है. ऐसे जातक को योग प्राणायाम हनुमान चालीसा के द्वारा संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं. महालक्ष्मी माता को कमल के फूल अर्पित करें.

कर्क राशि: कर्क राशि के जातकों के लिए यात्रा के योग बन रहे हैं. ऐसे जातकों को श्री सुक्तम का पाठ करना चाहिए. गरीबों और दिव्यांग जनों की सेवा से लाभ मिलेगा. गरीब बच्चों को फटाका का दान करें.

सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों का आत्मविश्वास से कार्य बनेगा. पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि के योग हैं. नवीन वस्त्र आदि मिलने की संभावना, कर्म से लाभ मिलेगा.

कन्या राशि: कन्या राशि के जातकों को पुराने पैसों की वसूली हो सकती है. धन लाभ के अवसर बनेंगे. मेहनत से कार्य सिद्ध होंगे. परिश्रम से लाभ मिलेगा कनकधारा स्त्रोत्र का पाठ करें.

तुला राशि: तुला राशि के जातकों को अनावश्यक परेशानियां रह सकती है. मानसिक रूप से प्रताड़ित हो सकते हैं. परिस्थितियां अनुकूल हो इसके लिए तालमेल बिठाकर चलें.

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के जातकों को खर्च की अधिकता रहेगी. लड़ाई झगड़े से दूर रहें मित्रों का सहयोग मिलेगा. प्रतिष्ठा मिलेगी लक्ष्मी सुक्तम का पाठ करें.

धनु राशि: धनु राशि के जातकों को आय के स्रोत खुलेंगे पराक्रम से कार्य सिद्ध होंगे. व्यस्तता रहेगी. धन लाभ के अवसर मित्रों का सहयोग मिलेगा.

मकर राशि: मकर राशि वाले जातक को कर्म से लाभ पुरानी योजनाएं सफल होंगी. आर्थिक नीति सफल रहेगी प्रिय जनों से भेंट मुलाकात होगी. दोस्तों का सानिध्य मिलेगा.

कुंभ राशि: कुंभ राशि वाले जातक के लिए भाग्यवर्धक समय यात्रा से लाभ दोस्तों का साथ मिलेगा. शत्रु पराजित होंगे धर्म-कर्म में लाभ पूजा पाठ से शांति मिलेगी.

मीन राशि: मीन राशि वाले जातक धन का अपव्यय होगा. अड़चनें आ सकती है. कार्य में लाभ व्यवसाय में सावधानी से कार्य करें. मित्र जगत में अनुकूलता बनी रहेगी. लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ करें.

