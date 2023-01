शिमला: आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्‍चे तेल की कीमतों में आ रहे उतार-चढ़ाव के बीच आज कुछ राज्यों में कीमतें कम हो गई है. वहीं, कुछ राज्यों में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है. अच्छी बात यह है कि देश के चारों महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में कीमत में कोई बदलाव (Petrol Diesel Price Today) नहीं हुआ है. बता दें कि 21 मई से देशभर में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं.

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है.

वहीं, हिमाचल की बात की जाए तो कुछ दिनों से डीजल महंगा हो गया है. प्रदेश में डीजल पर VAT (Value Added Tax) को बढ़ाया गया. इससे प्रदेश में डीजल के दाम 83 की जगह 86 रुपए से ऊपर पहुंच गए. नई अधिसूचना के अनुसार, अब डीजल 3.01 प्रति लीटर महंगा हो गया है. (diesel vat rate in himachal) (diesel rate in shimla) (diesel rate hike today himachal) हिमाचल के सभी जिलों में पेट्रोल के दाम (Diesel Price in Himachal) अब 100 रुपये प्रति लीटर के नीचे हैं.

जिला पेट्रोल डीजल शिमला 97.05 रुपये प्रति लीटर 86.27 रुपये प्रति लीटर बिलासपुर 95.72 रुपये प्रति लीटर 84.82 रुपये प्रति लीटर चंबा 96.72 रुपये प्रति लीटर 86.22 रुपये प्रति लीटर मंडी 96.83 रुपये प्रति लीटर 85.22 रुपये प्रति लीटर सिरमौर 96.76 रुपये प्रति लीटर 85.89 रुपये प्रति लीटर हमीरपुर 95.59 रुपये प्रति लीटर 84.84 रुपये प्रति लीटर कांगड़ा 95.73 रुपये प्रति लीटर 85.27 रुपये प्रति लीटर किन्नौर 98.10 रुपये प्रति लीटर 87.68 रुपये प्रति लीटर कुल्लू 97.16 रुपये प्रति लीटर 86.रुपये प्रति लीटर लाहौल-स्पीति 99.13 रुपये प्रति लीटर 89.64 रुपये प्रति लीटर सोलन 95.58 रुपये प्रति लीटर 84.69रुपये प्रति लीटर ऊना 95.03 रुपये प्रति लीटर 84.09 रुपये प्रति लीटर

पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं. इंडियन ऑयल की वेबसाइट (Indian Oil website) के अनुसार, आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा. हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा. बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों (Petrol Diesel Rate in Himachal) में बदलाव होता है. सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं. पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है.

ये भी पढ़ें: Diesel Vat Rate In Himachal: हिमाचल में डीजल हुआ महंगा, सरकार ने 3.01 रुपए प्रति लीटर VAT बढ़ाया