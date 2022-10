शिमला: प्रदेश में आम आदमी पार्टी के वादों और चुनावी घोषणाओं से नाराज पंजाब के टेट पास शिक्षकों ने शिमला में प्रदर्शन किया. शिक्षकों ने शिमला के रिज मैदान पर धरना दिया और उसके बाद रिज मैदान से होते हुए शेरे पंजाब और फिर लोअर बाजार से सीटीओ तक रैली निकाली और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. रैली में आम आदमी पार्टी पर 180 ईटीटी शिक्षकों पर प्रारंभिक भर्ती (ईटीटी 4500) के सभी लाभों को बहाल न करने के आरोप लगाए गए. (Punjab teachers protest against AAP in Shimla) (Punjab teachers rally in Shimla)

शिक्षकों का आरोप है कि ओडीएल शिक्षकों को नियमित करने का कोई ऑडर अभी तक नहीं दिया गया है. जिसके लिए आज सरकार के खिलाफ शिमला का रुख करना पड़ा. डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट यूनियन पंजाब का आरोप है कि आम आदमी पार्टी केवल सत्ता में आने के लिए लुभावनी घोषणाएं करती है. पंजाब में चुनाव के समय युवाओं और बेरोजगारों का वोट पाने के लिए शिक्षा के मुद्दे को उठाया और उसमें सुधार करने का आश्वासन दिया, जिसकी बदौलत आप सत्ता में आई. सत्ता में आते ही सरकार सबकुछ भूल गई. (Democratic Teachers Front Union Punjab) (Punjab teachers protest in Shimla)

शिमला में आप के खिलाफ पंजाब के शिक्षकों का प्रदर्शन.

डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट यूनियन पंजाब के अध्यक्ष विक्रम देव सिंह ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के सारे दावे खोखले निकले. कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में टीचरों और अन्य स्टाफ के 25,000 से ज्यादा सीटें खाली हैं. जिसपर कोई भर्ती नहीं की जा रही. इसके अलावा शिक्षा अधिकारियों, ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों (बीपीईओ) और स्कूल शिक्षकों के 40 फीसदी सीटें खाली हैं. शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के अपने जिले रूपनगर में कई ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के बिना चल रहे हैं. कहा कि आप पार्टी शिक्षा में सुधार के झूठे वादे हिमाचल में दोहरा रही है. (Punjab teachers protest against AAP in Shimla) (Punjab teachers rally in Shimla)

पंजाब शिक्षकों ने रिज पर दिया धरना.

