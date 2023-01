शिमला: राजधानी शिमला के भट्टाकुफर में नेपाली मूल के एक व्यक्ति की लाश पार्किंग के पास मिली (Dead Body found near Bhattakufer parking) है. पुलिस के मुताबिक, लाश के चेहरे से लेकर पूरे शरीर पर मारपीट के निशान हैं. साथ ही गुप्तांग के नजदीक किसी तेजधार हार से वार किया गया है. वहीं, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.(Murder in shimla)(Murder in Bhattakufer of shimla).

जानकारी के मुताबिक बबलू खड़का, पुत्र राम बहादुर, निवासी नेपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि इसका बड़ा भाई बिट्टू छकड़ैल भट्टाकुफर में किराने की दुकान पर काम करता था. उसके बड़े भाई की चार बेटियां भी हैं. वीरवार सुबह 10 बजे वह अपने भाई के साथ संजौली गया था. शाम साढ़े चार बजे दोनों कमरे पर वापस पहुंचे. जिसके बाद पूरे परिवार ने खाना खाया और सभी सो गए. सिर्फ उसके बड़े भाई बिट्टू (मृतक) ने खाना नहीं खाया था.

रात करीब 11 बजे जब वह उठा तो देखा कि कमरे का मुख्य दरवाजा खुला था और उसका भाई भी कमरे में नहीं था. जिसके बाद उसने कई बार भाई के फोन किया, लेकिन उसका नंबर व्यस्त आ रहा था. इसके बाद वह सो गया. सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला की उसके भाई की लाश भट्टाकुफर पार्किंग के पास पड़ी है. वह तुरंत मौके पर पंहुचा और देखा कि उसके भाई कि लाश रास्ते में पड़ी थी. उसके भाई के पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे.

उसने आशंका जताई है कि किसी ने उसके भाई की हत्या कर लाश को रास्ते में फेंक दिया. वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. एसपी शिमला डॉ. मोनिका भूटुंगरू ने बताया कि भट्टाकुफर में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 लोगों से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. मामले की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: SOLAN: गिरफ्तार युवक ने धर्मपुर थाने में किया सुसाइड, मृतक के भाई ने मौत पर जताया संदेह