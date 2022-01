शिमला: पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर हिमाचल में सियासत गर्मा (Politics in Himachal on PM security) गई है. एक तरफ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री इसे साजिश करार दे रहे. वहीं, कांग्रेस भाजपा पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर राजनीति करने के आरोप लगा रही है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रदेश चलाने की नसीहत (Kuldeep Rathore on Jairam)दी .उन्होंने कहा जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री और वह प्रदेश चलाएं ,लेकिन साजिश के आरोप लगा रहे है. यदि उनके पास तथ्य हो तो उन्हें जांच कमेटी के सामने पेश कर सार्वजनिक करना चाहिए.



उन्होंने कहा है कि भाजपा इस घटनाक्रम पर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन कर दिया.उसके बाद भी भाजपा इस घटना पर बयानबाजी और मीडिया ट्रायल पूरी तरह बेबुनियाद और देश को गुमराह करने का प्रयास है. राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस बयान पर जिसमें उन्होंने एक कथित स्टिंग ऑपरेशन के बाद इसे खूनी साजिश करार दिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी भी जांच के निष्कर्ष से पहले इस प्रकार का आरोप भाजपा की किसी भी तथ्य व सच्चाई को प्रभावित करने की मंशा को दिखाता है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह कहना कि प्रधानमंत्री के काफिले से पाकिस्तान की सीमा 10 किलोमीटर दूर थी, इस पर राठौर ने कहा कि जब प्रधानमंत्री बगैर बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने गए थे,उस समय उन्हें पाकिस्तान से कोई डर नही था,पर आज प्रधानमंत्री अपने ही देश मे पाकिस्तान से डर रहे . उन्होंने कहा कि भाजपा जांच को प्रभावित करने की असफल कोशिश कर रही. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भाजपा नेताओं की बयानबाजी देश की समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने का एकमात्र प्रयास और इस घटनाक्रम की पूरी सच्चाई सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की जांच रिपोर्ट के बाद देश के सामने आएगी.

