शिमला: हिमाचल में दो दिन हुई बर्फबारी (snowfall in himachal )के बाद सड़कें बंद होने से विपक्षी दल कांग्रेस मुखर हो (snowfall in shimla)गई. बर्फबारी से निपटने में सरकार को विफल करार दिया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बर्फबारी से निपटने पर प्रशासन की व्यवस्था पर रोष जताया.उन्होंने कहा कि 2 दिनों की बर्फबारी ने सरकार (Kuldeep Rathore on Jairam Government)और प्रशासन की खोखली व्यवस्था की पूरी पोल खोल दी है.आम जन जीवन को सुचारू रखने में प्रशासन पूरी तरह विफल साबित हुआ.



राठौर ने कहा कि आज शनिवार को धूप खिलने के बाबजूद जन जीवन सामान्य करने में प्रशासन पूरी तरह असफल रहा. लोगों को आज भी आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. राजधानी शिमला शहर में दोपहर तक यातयात सामान्य न होने परिवहन निगम की बसे न चलने की बजह से लोगों को मजबूरी में पैदल ही आना जाना पड़ा है. उन्होंने कहा कि इसी तरह शहर के कई इलाकों में बिजली की आंख मिचौली भी लोगों को परेशानी का सबब बनी. सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम भी धीमी गति से चलता रहा. सरकार के पास कोई पुख्ता इंतजाम ही नहीं है.

राठौर ने कहा कि सरकार की प्रशासन पर कोई पकड़ नही है.आज स्थानीय अवकाश को लेकर भी अचरज की स्थिति बनी रही. राठौर ने सरकार से प्रदेश में बर्फबारी से बंद पड़े शिमला से ऊपरी क्षेत्रों सहित जन जातीय क्षेत्रों में जन जीवन सामान्य करने और बंद पड़ी सड़को विशेष तौर पर दूरदराज की सम्पर्क सड़कों को बहाल करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा है कि दूरदराज के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में आवश्यक खाद्य वस्तुओं खाना पकाने की गैस की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जानी चाहिए.

वहीं, शिमला जिले में सड़कों की बहाली का कार्य जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा. ऊपरी शिमला में फागु कुफरी में सड़क से बर्फ हटा दी गई ,लेकिन अभी फिसलन के चलते वाहनों की आवाजाही नहीं हो रही. शनिवार को डीसी शिमला आदित्य नेगी ने अधिकारियों के साथ कुफरी ओर फागु में सड़कों से बर्फ हटाने के कार्य का जायजा लिया.



उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि शिमला शहर ओर जिले के अन्य स्थानों पर भारी बर्फबारी के कारण अवरुद्ध सड़कों तथा मार्गो को सुचारू करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा ,ताकि नागरिकों को इस दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े. उन्होंने बताया कि जिले में कुल 76 जेसीबी, 9 रोबोट तथा 12 डोजर के साथ पर्याप्त मात्रा में लेबर के माध्यम से बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा.

ये भी पढ़ें :Tree fell on vehicles in Shimla: विकासनगर में गिरा भारी भरकम पेड़, 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त