शिमला: हिमाचल विधानसभा बजट सत्र (Himachal assembly budget session) के दौरान बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते लेते हुए कांग्रेसी विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किए गए बजट से कोई भी वर्ग खुश नहीं है. आज किसान बगवान कर्मचारि सड़को पर प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार से कोई वर्ग खुश नहीं है. प्रदेश में सीमेंट बजरी ईंटे के दाम बढ़ गए है.

कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार हवा में बाते न करे. उन्होंने कहा कि सरकार सबको राजनीतिक पानी (Vikramaditya Singh accuses jairam government ) पिला रही है, बाकी कुछ नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि शिमला के लिए पेयजल स्कीम का मामला भी उठाया. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सुन्नी और साथ लगती पंचायतों को भी दो बूंद पानी दिया जाय, जहां से पानी उठाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारियों के हाउस रेंट की बात नहीं की गई है.

बजट पर कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह की प्रतिक्रिया.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, मुख्यमंत्री बताएं कि कर्मचारियों को एरियर कब तक जारी कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्ज लेकर घी पिलाने का काम कर रही है. उससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति डगमगाना लाजमी है. उन्होंने कहा कि सरकार कर्ज ले रही है, लेकिन प्रदेश में आय के साधनों को नहीं बढ़ा रही है. यही वजह है कि प्रदेश कर्ज के बोझ (debt on himachal) तले दबता जा रहा है.

विक्रमादित्य ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में बेरोजगारों (unemployment in himachal) के लिए कुछ नहीं है और न ही महंगाई पर काबू पाने के लिए कोई बात कही गई है. कुछ वर्गों का मानदेय बढ़ाया गया है, जिसका विपक्ष भी स्वागत करता है. बजट में कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम (old pension scheme in Himachal) को लेकर कोई भी बात नहीं की जा रही है.

