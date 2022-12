शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आज सचिवालय आएंगे. इस दौरान अफसरों की बैठक लेंगे. वहीं, आज कुछ और नियुक्तियां हो सकती है, जिसमें नए मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव की नियुक्ति प्रमुख है. इस पद पर एचएएस या आईएएस अधिकारियों में से किसी को नियुक्त किया जा सकता है. (CM Sukhwinder will go to secretariat today)

आज कार्यभार ग्रहण करेंगे: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री शपथ ग्रहण करने के बाद आज अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे. राज्य सचिवालय में इसके लिए पूरी तैयारी की गई. आज सचिवालय में नई सरकार की गहमागहमी रहेगी. मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को अधिकारीगण, कर्मचारी वर्ग के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से समर्थक बधाइयां देने के लिए पहुंचेंगे. (CM Sukhwinder will take charge in the secretariat)

पूर्व सरकार के फैसलों की समीक्षा: कांग्रेस की नई सरकार पूर्व भाजपा सरकार के समय में किए फैसलों की भी समीक्षा करेगी. पूर्व की जयराम सरकार ने चुनावों के नजदीक आते ही कई फैसले किए हैं. कांग्रेस विपक्ष में रहते आरोप लगाती रही है कि जयराम सरकार चुनावों को ध्यान में रखकर लोगों को गुमराह करने वाले फैसले ले रही है. यही वजह है कि नई सरकार इन फसलों की समीक्षा करेगी.

बीते छह महीने में लिए गए जयराम सरकार के फैसले कांग्रेस सरकार की समीक्षा के दायरे में आएंगे. यही नहीं राजनीतिक आधार पर किए गए कर्मचारियों के तबादलों को भी सरकार देखेगी और इस तरह के कर्मचारियों को राहत सरकार देगी.

ओल्ड पेंशन पर भी चर्चा: ओल्ड पेंशन को लेकर भी मुख्यमंत्री अधिकारियों पर चर्चा कर करेंगे. कांग्रेस सरकार ने चुनावी से पहले ओल्ड पेंशन बहाल करने का वादा किया है. ऐसे में इस मांग को पूरा करने की प्रक्रिया के संबंध में चर्चा की जा सकती है. जिन कर्मचारियों पर ओल्ड पेंशन के लिए आंदोलन करने के दौरान केस दर्ज किए गए हैं, उन केसों का लेकर भी सरकार कोई फैसला ले सकती है. इसके अलावा कई अन्य मसलों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है. नई सरकार हिमाचल में बड़े अफसरों को भी बदलेगी, इसको लेकर भी आदेश दिए जा सकते हैं.

