शिमला: हिमाचल में दो सीमेंट फैक्ट्रियों के विवाद को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गंभीरता से लिया है. मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उच्चाधिकारियों को बातचीत के माध्यम से इस विवाद के त्वरित निपटारे क निर्देश जारी किए हैं. इस विवाद की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने दिल्ली से ही पूरा ब्यौरा प्राप्त किया और मुख्य सचिव को विभिन्न पहलुओं पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं. (ACC and Ambuja Cement Plant in Himachal) (two cement plant shutdown in himachal)

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परिस्थितियां क्यों बनी और फैक्ट्री प्रबंधन और विभिन्न ट्रक ऑपरेटर यूनियनों के मध्य विवाद के कारणों की पहचान कर इसके हल के लिए त्वरित कदम उठाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं. इसके लिए दोनों जिलों के उपायुक्तों को दोनों पक्षों से बातचीत कर प्राथमिकता के आधार पर विवाद को हल करने को कहा गया है. नरेश चौहान ने कहा कि दोनों सीमेंट फैक्ट्रियों में हजारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और इनके परिवारों का जीवनयापन यहीं से होता है. (Sukhvinder Singh on two cement plant shutdown) (Himachal Govt on Cement Price)

उ्नहोंने ने कहा कि अपने लोगों के हितों की रक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस विवाद को हल करने के लिए सरकार पूरी तरह से गम्भीर है. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्ट्या सीमेंट कम्पनियों और ट्रांसपोर्टरों के बीच ढुलाई का भाड़ा बढ़ाने के विवाद के मध्य ही यह घटनाक्रम हुआ है और प्रदेश सरकार सभी पक्षों से बातचीत कर जल्द ही इस विवाद को हल कर लेगी. (Himachal cement factory dispute) (adani group cement plants shutdown in Himachal)

सख्ती के मूड में सुक्खू सरकार!: हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दाम बढ़ने और कंपनियों को मनमाने रवैये पर सुखविंदर सिंह सरकार सख्ती दिखाने के मूड में हैं. हिमाचल की धरती, हिमाचल सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं और हिमाचल के ही पर्यावरण की कीमत पर सीमेंट कंपनियां मनमानी कर रही हैं. ऐसा हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार का मानना है. मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभालने के बाद ही अफसरों के साथ बैठकों का दौर शुरू किया था. दिल्ली जाने से पूर्व सीएम सुखविंदर सिंह ने अफसरों से सीमेंट के दाम बढ़ने के कारणों पर रिपोर्ट ली थी. बताया जा रहा है कि सीएम सुखविंदर सिंह सीमेंट के दाम बढ़ने से नाखुश थे. (ACC Cement Plant Shut Down in Himachal) (Ambuja Cement Plant Shutdown in Himachal) (Sukhu Govt on Cement Company)

ये भी पढ़ें: सुखविंदर सरकार और सीमेंट कंपनियों में बढ़ेगा टकराव, सीएम के शिमला लौटने पर होगा फैसला

ये भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश: बरमाणा एसीसी सीमेंट प्लांट में ताला, कंपनी प्रबंधन ने दिया नोटिस