शिमला: हिमाचल में इन दिनों हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है. घरों में रहकर भी लोगों को हीटर, कंबलों और अन्य गर्म कपड़े इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, लेकिन इस सर्द मौसम में कई लोग फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं. हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल इनकी हालात देखकर पसीजा है. मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीसी को आदेश दिए हैं कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनकी मदद की जाए. जहां तक संभव हो इनको रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाए और इनके लिए रजाई और कंबलों का इंतजाम प्रशासन करे.

सर्दी के मौसम में निराश्रित व्यक्तियों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय हरकत में आ गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वयं संज्ञान लेते हुए सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि बेघर व्यक्तियों की जिला प्रशासन हर संभव सहायता करे. मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त निराश्रित व्यक्तियों को रजाई, कंबल इत्यादि जरूरी सामग्री प्रदान करना सुनिश्चित करे और जहां तक सम्भव हो, उन्हें रैन-बसेरा में स्थानांतरित कर उनकी हर प्रकार से मदद करे. (homeless people in Himachal) (CM Sukhu orders for those sleeping on the footpath) (cold in himachal)

डीसी खुद देखें कि कहीं कोई ठंड में फुटपाथ पर तो नहीं सो रहा: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और जिला प्रशासन इस दिशा में प्रयास करे. उन्होंने कहा कि कड़कड़ाती ठंड में फुटपाथों पर सो रहे व्यक्तियों की स्थिति का उपायुक्त स्वयं निरीक्षण करें. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शाम को उपायुक्त ऐसे स्थानों का निरीक्षण करें जहां पर निराश्रित व्यक्ति रह रहे हों और उनकी सहायता सुनिश्चित करें.

निराश्रितों के लिए 101 करोड़ का कोष स्थापित किया: हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार निराश्रितों की मदद करने के लिए कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री ने इनके लिए नए साल पर सुखा आश्रय फंड स्थापित करने की घोषणा की थी. जिसमें आरंभिक राशि 101 करोड़ की रहेगी. इस फंड से निराश्रित बच्चों की पढ़ाई खर्च देने के साथ ही उनको खर्च भी दिया जाएगा. बच्चों के अलावा अन्य निराश्रितों महिलाओं और बुजुर्गों की भी सरकार मदद करेगी.

