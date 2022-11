शिमला: हिमाचल में रिकॉर्ड मतदान के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है. प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है यह प्रशंसनीय है. बैलेट पेपर की गणना के साथ प्रदेश में मतदान प्रतिशत करीब 77 फीसदी पहुंचने वाला है, जो अपने-आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो सकता है. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है इस बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हां ये सही है एक तरफा जीत नहीं हो रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता जो एकतरफा जीत का दावा कर रहे हैं वो भी सही नहीं है. (CM Jairam on Record polling in Himachal) (jairam thakur on BJP Mission Repeat in Himachal)

सीएम जयराम ठाकुरक ने कहा कि, कांग्रेस के बहुत बड़े-बड़े नेता हैं इस बार हार रहे हैं. प्रदेश में कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता जो शोर मचाते हैं वो हार रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो बागी नेता हैं उनसे हर जगह बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है. बागी नेताओं ने पार्टी को नुकसान पहुंचाने की जरूर कोशिश की है, लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा उन्हें तरजीह नहीं दी होगी. इसके साथ ही सीएम ने कहा कि, कुछ क्षेत्रों में अगर कुछ फर्क पड़ा है तो उसका आकलन किया जा रहा है. (CM on Himachal Pradesh elections Exit Polls)

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि, 8 दिसंबर को परिणाम आएगा. लेकिन प्रदेश में अलग-अलग एजेंसी के अनुसार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने कहा कि, सबसे अच्छी बात यह है कि प्रदेश में महिलाओं ने बड़ी तादाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है. (Himachal Assembly Election 2022)

सीएम ने कहा कि हिमाचल में गृहणी सुविधा योजना, शगुन योजना के तहत 31 से बढ़ाकर अब 51 हजार, बेटियों के लिए साइकिल और हायर एजुकेशन के लिए बेटियों को स्कूटी देने का संकल्प अपने-आप में बहुत बड़ा संकल्प है और इन संकल्पों ने प्रदेश की महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित किया होगा. इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रदेश में रिवाज बदलने जा रहा है. फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है. (Himachal Pradesh elections result 2022)

