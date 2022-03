शिमला :प्रदेश में सड़कों की खराब हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने (Review of Jairam on the Roads)नियमित रख-रखाव के आदेश दिए. साथ ही सीएम ने अधिकारियों को रेगुलर फील्ड विजिट करने को भी कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी अपने जोन में हो रहे सड़कों के रख-रखाव की प्रगति की निरंतर निगरानी कर उच्च अधिकारियों को समय-समय पर इस संबंध में सूचित करते रहे. उन्होंने कहा कि सड़कों को पक्का करने के कार्यों की निविदाओं में किसी भी प्रकार के विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा.

इसके दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे यात्रियों को असुविधा न हो.मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने राज्य और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के लिए निर्धारित लक्ष्यों में से वार्षिक रख-रखाव योजना 2021-22 के अन्तर्गत 75 प्रतिशत लक्ष्य को हासिल कर लिया. जिस पर 228 करोड़ रुपए खर्च कर 1798 किलोमीटर सड़कों पर कार्य किया गया है.

उन्होंने कहा कि राज्य और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के रख-रखाव और अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए वार्षिक रख-रखाव योजना 2022-23 के अन्तर्गत 1950.59 किलोमीटर सड़कों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.जयराम ठाकुर ने कहा कि बिटुमिन गतिविधियों के लिए राज्य में 131 संयंत्र हैं, जिनमें से 63 संयंत्रों ने कार्य करना शुरू कर दिया. उन्होंने अधिकारियों को शेष संयंत्रों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए ,ताकि लोगों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो.

ये भी पढ़ें :पांवटा साहिब में महिला पंचायत सचिव 16 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी विजिलेंस टीम