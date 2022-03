शिमला: कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है. फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' ने देशभर के चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज () होने के बावजूद महज पांच दिन में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म 300 से 350 करोड़ रुपये कमा सकती है. देश भर में फिल्म में अनुपम खेर के अभिनय (Anupam Kher acting in The Kashmir Files) की तारीफ हो रही हैं. वहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अनुपम खेर की तारीफ की है.

सीएम जयराम ने ट्वीट करते हुए कहा कि, 'शिमला से मशहूर अभिनेता व हमारे मित्र @AnupamPKher को 'कश्मीर फ़ाइल्ज़' में ज़बरदस्त अभिनय और प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत साधुवाद. लाखों कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्मों की मार्मिक सत्य कथा को बख़ूबी जनता के समक्ष प्रस्तुत करने पर निर्देशक @vivekagnihotri व टीम का हार्दिक आभार.'

सीएम जयराम ने ट्वीट कर अनुपम खेर की तारीफ की.

बता दें कि फिल्म का प्रमोशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ, इसके बावजूद फिल्म को जबरदस्त माउथ पब्लिसिटी मिल रही. इस फिल्म को बीजेपी शासित प्रदेशों में टैक्स फ्री कर दिया गया है. मंगलवार को हिमाचल में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने का ऐलान सीएम जयराम ठाकुर ने किया है.

सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट करते हुए कहा कि 'हमने देवभूमि में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है. कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर विवेक अग्निहोत्री जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म को अधिक से अधिक प्रदेशवासी देख पाएं इस लिए हमने य निर्णय लिया है. मेरा आग्रह है सभी इस फिल्म को जरूर देखें'

हिमाचल में द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री (The Kashmir Files Tax Free in Himachal) होने के बाद अब सिनेमाघरों में टिकटों में राज्य की ओर से लगने वाला जीएसटी नहीं लगेगा. आम नागरिक सस्ते में इस फिल्म को देख सकेंगे. फिल्म में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार, हिंसा और अपनी भूमि से पलायन के दर्द को दिखाया गया है.

