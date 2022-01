शिमला: हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले बेहद (Corona cases in Himachal) चिंतनीय हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के बाद अब शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव (govind thakur found corona positive) आई है. कैबिनेट मंत्री गोविंद ठाकुर अभी मनाली में ही हैं. कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के चलते कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं. इससे पहले साल 2020 में भी गोविंद ठाकुर कोरोना संक्रमित हुए थे.

वहीं, शुक्रवार को ही हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. ये जानकारी सुरेश कश्यप ने (Suresh Kashyap Test Corona Positive) ट्वीट के जरिए दी है. कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सुरेश कश्यप होम आइसोलेट हो गए हैं. इसके अलावा कांगड़ा पुलिस प्रमुख शर्मा (sp kangra covid positive ) की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इससे पहले कांगड़ा डीसी (dc kangra covid positive) निपुल जिंदल भी संक्रमित पाए गए थे.

वहीं, गुरुवार को सिरमौर जिले में कोरोना से एक 6 माह के शिशु की मौत (covid cases in himachal) हो गई. सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शिशु को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. शिशु की हालत बिगड़ने के बाद डॉक्टर्स ने नाहन रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. शिशु का परिवार शिलाई के खड़काहं क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है.

प्रदेश में बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के (Corona cases in Himachal) मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. जो बेहद ही चिंता का विषय है. एकाएक बढ़ते कोविड के मामलों पर अगर समय रहते नियंत्रण नहीं पाया गया तो प्रदेश में हालात भयावह हो सकते हैं. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में (covid restrictions in himachal) सभी शिक्षण संस्थानों को आगामी 26 जनवरी तक बंद किया गया है. इसके अलावा प्रदेश में नाइट कर्फ्यू (night curfew in himachal) के साथ साथ कई बंदिशें लगाई गई हैं.

