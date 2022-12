सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल के मुख्यमंत्री

शिमला : मुख्यमंत्री बनने के बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार दिल्ली दौरे पर हैं. सीएम के अलावा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी दिल्ली पहुंच चुके हैं. अब रविवार 18 दिसंबर तक सीएम का दिल्ली से लेकर राजस्थान तक का कार्यक्रम है. जिससे साफ हो गया है कि अब हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार 18 दिसंबर के बाद ही होगा. (cabinet expansion in Himachal)

सीएम सुखविंदर सुक्खू का कार्यक्रम- दिल्ली दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पार्टी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं. दिल्ली दौरे के दौरान वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला समेत कई पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे. (Himachal cm sukhvinder sukhu delhi tour)

पीएम मोदी से भी हो सकती है मुलाकात- मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले दिल्ली दौरे के दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते है. हालांकि फिलहाल इसका वक्त तय नहीं हो पाया है. (Himachal CM Sukhvinder Sukhu will Meet PM Modi)

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगे हिमाचल कांग्रेस के सभी विधायक

भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे सीएम सुक्खू- बुधवार को दिल्ली में रात्रि ठहराव के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार 15 दिसंबर को राजस्थान जाएंगे. जहां शाम को जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे. गुरुवार जयपुर में रात्रि ठहराव के बाद सीएम सुक्खू शुक्रवार सुबह दौसा के लिए रवाना होंगे. जहां वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे. उनके साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और हिमाचल कांग्रेस के सभी 40 विधायक भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगे. शुक्रवार शाम को ही मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो जाएंगे. (CM Sukhu to join Bharat Jodo Yatra) (Himachal Congress MLA to join Bharat Jodo Yatra)

मंत्रिमंडल पर होगा मंथन- 17 और 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में रहेंगे. जहां वो प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला समेत तमाम बड़े पार्टी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं. जहां मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है. गौरतलब है कि हिमाचल चुनाव में 40 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है. पार्टी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम और मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी. सुक्खू और अग्निहोत्री बीते रविवार को सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं. लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है. सीएम सुक्खू के दौरे को देखते हुए साफ है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार 18 दिसंबर के बाद ही होगा. (cabinet expansion in himachal after december 18) (Himachal CM to join Bharat Jodo Yatra)

कब होगा शीतकालीन सत्र ?- दिल्ली दौरे पर रवाना होने से पहले सीएम सुक्खू ने कहा कि नई सरकार के पहले सत्र के लिए 28, 29, 30 दिसंबर का प्रस्ताव आया था लेकिन उन दिनों नए साल को देखते हुए टूरिस्ट सीजन पीक पर होता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इन तीन दिनों में सत्र नहीं हो पाया तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र अगले साल 15 जनवरी तक होगा. गौरतलब है कि हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में बनी विधानसभा में होता है.

