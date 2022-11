शिमला: जिला शिमला के ठियोग में सड़क हादस में एक महिला की मौत हो गई. पेश आया है. हादसे की वजह मृतक महिला के बेटे की लापरवाही बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि वाहन चालक यानि मृतक महिला का बेटा हैंड ब्रेक लगाना भूल गया और सड़क किनारे खड़ी बोलेरो गाड़ी खाई में गिर गई. (Bolero fell into a ditch in Theog) (Accident in Theog) (woman died in Accident in Theog)

हैंड ब्रेक लगाना भूल गया था चालक- पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ठियोग में एक व्यक्ति ने अपनी बोलेरो गाड़ी नंबर HP 9A-6397 सड़क किनारे खड़ी की थी. इसी दौरान चालक हैंड ब्रेक लगाना भूल गया. गाड़ी की पीछे वाली सीट पर महिला बैठी थी. जिसके बाद अचानक गाड़ी ढलान की तरफ लुढ़कने लगी और लगभग 150 मीटर नीचे खाई में गिर गई.

पीछे सीट पर बैठी थी मां- मृतक महिला की पहचान विद्या देवी के नाम से हुई है. पुलिस ने ठियोग थाना में एफआईआर 145/22 में आईपीसी की धारा 279, 304-A के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस को दिए बयान में गाड़ी चालक दयाराम ने बताया कि उसने बोलेरो काे सड़क किनारे खड़ा किया था. पीछे वाली सीट पर मां विद्या देवी बैठी थीं और अचानक से गाड़ी नीचे की ओर लुढ़कने लगी. फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है (Bolero fell into a ditch in Theog) (Accident in Theog) (woman died in Accident in Theog)

