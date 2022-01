शिमला: आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा में रणनीति बनाने और समन्वय स्थापित करने का सिलसिला शुरू हो गया है. पंचकूला में (BJP meeting in Panchkula)भाजपा समन्वय की बैठक में सरकार को संगठन दोनों को ही कार्यकर्ताओं को गंभीरता से लेने और उनकी समस्याएं हल करने के सुझाव आए .भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अग्रणीय संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक में सभी अग्रणीय संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी बात भी रखी. इसके बार हुई भाजपा पदाधिकारियों के साथ सौदान सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनावों के प्रत्याशियों को प्राथमिकता (BJP will give priority to candidates)देने का भी निर्णय हुआ.





समन्वय बैठक के बाद अब सरकार विधायकों व 2017 के प्रत्याशियों के हलके में उनकी प्राथमिकता के मुताबिक काम करेगी. 2022 में जीत का रास्ता निकालने के लिए हर बूथ को मजबूत करने का फैसला लिया है. 2017 में भी भाजपा ने एक बूथ पर 20 कार्यकर्ता तैनात किए थे. इस बार इनकी संख्या बढ़ाने की तैयारी है. प्रदेश में 7200 से ज्यादा बूथ हैं. भाजपा के मुताबिक हर बूथ पर टीम तैयार हो जाती तो लाखों कार्यकर्ता इन बूथों पर 2022 में पार्टी के काम को संभाल रहे होंगे. यह आंकड़ा भाजपा के पिछले प्लान यानि पन्ना प्रमुख या अन्य प्रमुखों के मुकाबले कहीं ज्यादा होगा.

