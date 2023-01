जम्मू कश्मीर/शिमला: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा के माछिल में वाहन खाई में गिरने से तीन जवान शहीद हो गए हैं. इनमें दो जवान हिमाचल प्रदेश के हैं. बता दें कि सेना का वाहन बर्फ से ढके रास्तों से गुजर रहा था और अचानक फिसल गया. वाहन सीधा गहरी खाई में जा गिरा, जिससे वाहन में बैठे तीनों जवानों की मौके पर ही मौत हो गई. शहीदों की पहचान हवलदार अमरीक सिंह (39) निवासी ग्राम मंडवारा, पोस्ट मारवाड़ी, तहसील घनारी, जिला ऊना और अमित शर्मा (23) निवासी ग्राम तलसी खुर्द, पोस्ट किर्विन, तहसील व जिला हमीरपुर के तौर पर हुई है. (Army Vehicle Accident in kupwara jammu)

शहीद हवलदार अमरीक सिंह.

सेना के अधिकारियों ने बताया कि दोनों ही जवान डोगरा रेजीमेंट की 14वीं बटालियन के थे. उनके पार्थिव शरीर निकाल लिए गए हैं. शहीद हलदार अमरीक सिंह 39 वर्ष के थे और 2001 में सेना में शामिल हुए थे. वह हिमाचल प्रदेश के ग्राम मंडवारा, पोस्ट मारवाड़ी, तहसील घनारी, जिला ऊना से संबंधित थे. अमरीक सिंह के परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटा है. वहीं शहीद अमित शर्मा 23 वर्ष के थे और 2019 में सेना में शामिल हुए थे. वह हिमाचल प्रदेश के ग्राम तलसी खुर्द, पोस्ट किर्विन, तहसील हमीरपुर, जिला हमीरपुर के रहने वाले थे. उनके परिवार में उनकी मां है. (accident in kupwara jammu) (army jawan martyred today) (army vehicle accident in kupwara) (accident in machil sector kupwara) (Army Vehicle Accident in Kupwara Jammu)

शहीद अमित शर्मा.

ऐसे हुआ हादसा: जानकारी के अनुसार सेना के जवान गश्त पर थे. सेना का वाहन बर्फ से ढके रास्तों से गुजर रहा था और अचानक फिसल गया. वाहन सीधा गहरी खाई में जा गिरा, जिससे वाहन में बैठे तीनों जवानों की मौके पर ही मौत हो गई. सेना ने तीनों जवानों के पार्थिव शरीरों को बाहर निकाल लिया है. बताया जा है कि सेना के वाहन में जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ) और दो अन्य रैंक (ओआर) के अधिकारी बैठे थे. वहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी जवानों की शहादत पर शोक व्यक्त किया है.

