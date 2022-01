मंगलवार, 1 फरवरी का राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)- आज चंद्रमा मकर राशि में (the Moon is in Capricorn) है. आपकी राशि में चंद्रमा दसवें भाव में रहेगा. आप काम और सामाजिक दायित्वों में बहुत व्यस्त रहे हैं. अब समय आ गया है कि आप ब्रेक लें और अपने लिए कुछ करें. आपके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है. यदि आप तनावग्रस्त हैं तो बाकी सब कुछ पीछे हट जाना चाहिए. आज आप अपनी सारी ऊर्जा काम के मोर्चे पर चीजों को आपके लिए काम करने में लगाएंगे. आज आप तनाव में रहेंगे क्योंकि आपके धैर्य की परीक्षा होने की संभावना है. स्वास्थ्य के लिहाज से आपको मामूली चोट लगने का खतरा हो सकता है.

वृष (21 अप्रैल से 21 मई)- आज चंद्रमा मकर राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा नौवें भाव में रहेगा. प्यार और रिश्ते के लिए चुनौतीपूर्ण समय आ सकता है. एक आकस्मिक दृष्टिकोण आपके साथी को बंद कर सकता है. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं. भाग्य आज आपका साथ दे सकता है क्योंकि वित्त उत्कृष्ट स्थिति में हो सकता है. आप इस समय के दौरान किसी भी मौद्रिक संकट को दूर कर सकते हैं. पेशेवर मामलों में आपको ईमेल का आदान-प्रदान करते समय सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि गलती की संभावना हो सकती है. समय निकालें लेकिन काम में परेशानी से बचने के लिए पूर्णता बनाए रखें.

मिथुन (22 मई से 21 जून)- आज चंद्रमा मकर राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा आठवें भाव में रहेगा. आपके लिए एक उदास दिन आने वाला है. आज आप अपनी आर्थिक स्थिति से खुश नहीं रहने वाले हैं. आप चिंता करते रहेंगे और सोचेंगे कि आपका वित्त कहां से आने वाला है. जिन कामों को आज पूरा करने की जरूरत है, उन पर काम करें लेकिन यह उम्मीद न करें कि वे आज ही पूरे हो जाएंगे. आपको जल्दी में नहीं होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप समय सीमा पार न करें क्योंकि पेशेवर मामले आज पूर्णता की मांग करते हैं.

कर्क (22 जून से 22 जुलाई)- आज चंद्रमा मकर राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा सातवें भाव में रहेगा. जो लोग अविवाहित हैं और प्यार में हैं, उनके लिए शादी के बंधन में बंधने का समय है. आर्थिक मामलों के लिए दिन औसत है. मध्यम वित्तीय लाभ की उम्मीद है लेकिन महान नहीं. आज आपको अपने लंबित कार्यों को लेकर चिंतित होना चाहिए. इसलिए, यदि आप वास्तव में सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो आज आगे बढ़ने से बचने की कोशिश करें. दूसरों को नेतृत्व करने दें और महत्वपूर्ण कार्यों को संभालें. पेशेवर क्षेत्र में सितारे आपका साथ देंगे.

सिंह (23 जुलाई से 23 अगस्त)- आज चंद्रमा मकर राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा छठे भाव में रहेगा. आपकी समझदारी से सोचने की क्षमता आपको भावनाओं के बहकावे में नहीं आने देगी. आप अपने प्रिय को प्रभावित करने के मूड में हैं. भावनात्मक तनाव को प्रबंधित करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा. आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपके साथ बेहतर संबंध बना सके. अधिक कमाने के लिए आज आप अपने स्वभाव के विरुद्ध अधिक मेहनत करने वाले हैं. आम तौर पर आपको पैसे खर्च करने का पछतावा नहीं होता है, लेकिन आज आप ऐसा कर सकते हैं.

कन्या (24 अगस्त से 22 सितंबर)- आज चंद्रमा मकर राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा पंचम भाव में रहेगा. आपको अपने रिश्ते के बारे में गणनात्मक होने से बचना चाहिए. अगर चीजें आपके अनुसार नहीं होती हैं तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए. निवेश जितना पुराना होगा, रिटर्न उतना ही बेहतर होगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि आज ग्रहों की स्थिति ऐसी गतिविधियों के माध्यम से आपको लाभ प्रदान करने के मूड में है. आपकी प्रतिभा आपको अच्छा पैसा भुनाने में भी मदद करेगी. आने वाले महीने के लिए गतिविधियों की योजना बनाने के लिए यह सबसे अच्छा दिन है. आप काम के सभी पहलुओं पर विचार करेंगे.

तुला (23 सितंबर से 23 अक्टूबर)- आज चंद्रमा मकर राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेगा. प्यार के प्रति एक परिपक्व दृष्टिकोण आपको अपने साथी के साथ एक सुखद समय बिताने में मदद करेगा. पार्टनर से बहुत ज्यादा उम्मीदें मस्ती को खत्म कर देंगी. समायोजन एक स्थायी संबंध की कुंजी है. आर्थिक मामलों में आप अपने बाहरी घेरे में दूसरों का बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करने में सक्षम होंगे. वे आपकी सही सलाह पर विश्वास करेंगे और लाभान्वित भी होंगे. सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से बचें क्योंकि आप उन्हें अपनी बात साबित नहीं कर पाएंगे.

वृश्चिक (24 अक्टूबर से 22 नवंबर)- आज चंद्रमा मकर राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा तीसरे भाव में रहेगा. अपने प्रेम जीवन को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए अपने प्रियतम पर हावी होने से बचें. पैसों के मामलों के लिए यह दिन बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, हालांकि, यह आपको अंदर से असंतुलित नहीं करेगा. आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर ठीक रहेंगे. कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं जो लंबे समय से रुके हुए हैं. तुम उन्हें उठाकर पूरा भी करोगे. दिन उन गतिविधियों का पक्षधर है जिन्हें जल्दी करने की आवश्यकता है. बैठकों में भी आपके वरिष्ठ अधिकारी तेजी से निर्णय लेने की मांग कर सकते हैं.

धनु (23 नवंबर से 21 दिसंबर)- आज चंद्रमा मकर राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा दूसरे भाव में रहेगा. आपका जीवनसाथी भी निर्णय लेने में आपकी मदद कर सकता है. यदि आप ईमानदार और अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए लचीले हैं तो आप अपने जीवनसाथी के साथ संयुक्त वित्तीय नियोजन को प्रबंधित करने में सफल होंगे. आज ऐसा प्रतीत होता है कि आपको मिडास टच मिल गया है. आज आप दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा की नींव रखने में सक्षम होंगे. आपको बोनस या अतिरिक्त पुरस्कारों से संबंधित अच्छी खबर मिलने की संभावना है. आज अपने धन लाभ को गंभीरता से लें.

मकर (22 दिसंबर से 20 जनवरी)- आज चंद्रमा मकर राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा पहले भाव में रहेगा. आप निजी जीवन को न्याय नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपकी चिंताएं आपको सताती रहेंगी. आप अपनी प्रियतमा के सामने आसानी से खुद को व्यक्त नहीं कर पाएंगे. कार्यस्थल पर आप शानदार विचारों के साथ आएंगे. आप किसी भी निवेश में शामिल जोखिमों का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे. आज आप अपने पेशेवर कौशल को निखारने में सफल रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहेंगे. आप अपने लक्ष्य या समय सीमा को प्राप्त करेंगे जिसे आप प्राप्त करने वाले हैं.

कुंभ (21 जनवरी से 18 फरवरी)- आज चंद्रमा मकर राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा बारहवें भाव में रहेगा. जब आपके प्रेम जीवन की बात आती है तो आपको पेशेवरों और विपक्षों के बारे में सोचे बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं आना चाहिए. यदि आप उचित सावधानी से स्थिति का प्रबंधन करते हैं तो आपकी सराहना की जाएगी. आज आपका मूड खराब रहने की संभावना है क्योंकि कई लंबित कार्यों को समय सीमा से पहले पूरा करने की आवश्यकता है, बस यह सुनिश्चित करें कि यह आपके स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है. दिमाग चौड़ा रखें और काम पर ज्यादा ध्यान दें. आज आप व्यावहारिक परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए पैसा खर्च करेंगे.

मीन (19 फरवरी से 20 मार्च)- आज चंद्रमा मकर राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा 11वें भाव में रहेगा. आपके साथी के साथ एक स्वस्थ बातचीत कार्ड पर है. आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके प्रदर्शन की आर्थिक रूप से सराहना की जाएगी. यदि आप व्यवसाय में हैं, तो नेटवर्किंग में सुधार करने का यह एक अच्छा समय है. मित्र और सहकर्मी आपकी सराहना करेंगे और कुछ लाभ भी होगा. आपके किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने की संभावना है, जिसके साथ आपका जुड़ाव भविष्य में फायदेमंद साबित होगा. आपकी टीम के सदस्य आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं.

