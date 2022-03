गुरुवार, 10 मार्च का राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)- चंद्रमा आज वृष राशि में है. इससे चंद्रमा आपके दूसरे भाव में आ जाता है. मीठी बातें भी आपके रिश्ते में मधुरता ला सकती हैं. विदेशी जगहों पर पल बिताना आपको और आपके साथी को एक-दूसरे के करीब ला सकता है. वित्त में, आपको मौद्रिक योजना और दीर्घकालिक सुरक्षा पर जोर देने की आवश्यकता हो सकती है. हालांकि बढ़ते खर्च आपको उसी दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं. कोई रोमांचक प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है. इसे स्वीकार करें क्योंकि इस पर काम करते समय आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती है. इसके अलावा, बढ़े हुए ऊर्जा स्तरों के साथ आप इसे निर्धारित समय के भीतर पूरा कर सकते हैं.

वृष (21 अप्रैल से 21 मई)- चंद्रमा की स्थिति आज वृष राशि में (the Moon is in Taurus today) है. इससे चंद्रमा आपके प्रथम भाव में आ जाता है. एक दीर्घकालिक संबंध का संकेत दिया जा सकता है क्योंकि आप प्रेम जीवन में अपना रुख बदल सकते हैं. आप एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताकर शांत और सहज महसूस कर सकते हैं. अपने आप को एक छवि मेक-ओवर प्राप्त करना शायद आपका एजेंडा हो. हालांकि, आप थोड़े संशय में हो सकते हैं. अंत में, आप सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए कठिन सौदेबाजी कर सकते हैं और इस प्रकार एक बड़ी राशि बचा सकते हैं. वित्तीय मामले स्टीयरिंग व्हील पकड़ सकते हैं क्योंकि आप आगामी परियोजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं.

मिथुन (22 मई से 21 जून)- चंद्रमा की स्थिति आज वृष राशि में है. इससे चंद्रमा आपके बारहवें भाव में आ जाता है. आप अपने जीवनसाथी और माता-पिता के साथ अविस्मरणीय समय बिता सकते हैं. कुछ अपरंपरागत उपहारों से सभी को खुश करने के लिए यह सबसे अच्छा दिन हो सकता है. वित्त में, आप एक खर्चीला मोड़ सकते हैं क्योंकि गैर-जरूरी चीजों के लिए खर्च हो सकता है. यात्रा, क्षणिक सुख और अप्रत्याशित घटनाओं से संबंधित खर्च हो सकते हैं. यह पेशेवर रूप से एक आसान दिन नहीं हो सकता है क्योंकि तकनीकी मुद्दे वायरस के माध्यम से रेंग सकते हैं और आपकी नसों को परेशान कर सकते हैं. समय सीमा को पूरा करने में विफलता आपको निराश कर सकती है.

कर्क (22 जून से 22 जुलाई)- चंद्रमा की स्थिति आज वृष राशि में है. इससे चंद्रमा आपके 11वें भाव में आ जाता है. भावनाएं गहरी हो सकती हैं क्योंकि आप अपने प्रिय को खुश करने के लिए उपहार खरीदने के लिए अपनी जेब में छेद भी कर सकते हैं. व्यक्ति को खुश करने के लिए धन खर्च करने से प्रयासों में सफलता मिल सकती है. उपहारों के आदान-प्रदान के लिए यह अत्यधिक अनुकूल दिन हो सकता है. खर्च करके आप किसी का दिल जीत सकते हैं! पेशेवर मोर्चे पर, आपकी खोजी प्रवृत्ति आपको तकनीकी खोजों को हल करने के लिए एक गुप्त मिशन पर ले जा सकती है. आप अपने वरिष्ठों के सामने अपने विचार रखने में सफल हो सकते हैं.

सिंह (23 जुलाई से 23 अगस्त)- चंद्रमा की स्थिति आज वृष राशि में है. इससे चंद्रमा आपके दसवें भाव में आ जाता है. अपने प्रिय के साथ समय बिताने से आपको असीम आनंद की अनुभूति हो सकती है. आपको अपने साथी से जोड़ने में टेक्स्ट या कॉल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं. जल्दी पैसा कमाने के लिए इंटरनेट ब्राउज़ करने से बचें. करियर-उन्मुख दिन आपके दिल को पेशेवर मूड से भर सकता है. अच्छा पेशेवर विकास आपको कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ने में मदद कर सकता है. आप नई तकनीकों, परियोजनाओं या उद्देश्यों से संबंधित नई अवधारणाओं के बारे में जान सकते हैं.

कन्या (24 अगस्त से 22 सितंबर)- चंद्रमा की स्थिति आज वृष राशि में है. इससे चंद्रमा आपके नौवें भाव में आ जाता है. अपने प्रियतम के प्रति अपने प्यार का इजहार करने के लिए उपहार सबसे अच्छा टोकन हो सकता है. यदि आप दीर्घकालिक प्रतिबद्धता बनाना चाहते हैं तो उनकी पसंद और नापसंद का हिसाब रखें. वित्तीय मामलों में भाग्य आपका साथ दे सकता है क्योंकि बैलेंस शीट बनाए रखने की दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण आपको सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है. कार्यस्थल पर, आपको कर्म पर भरोसा करने की आवश्यकता हो सकती है जो आपके भाग्य को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने से आपको लंबे समय में वांछित परिणाम प्राप्त करने में मदद मिल सकती है.

तुला (23 सितंबर से 23 अक्टूबर)- चंद्रमा की स्थिति आज वृष राशि में है. इससे चंद्रमा आपके आठवें भाव में आ जाता है. लव लाइफ खिल सकती है क्योंकि आप अपने साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं. दूरी एक बाधा नहीं हो सकती है क्योंकि आप कॉल और टेक्स्ट के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं. वित्तीय मामले दिन के लिए ठीक से काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि लंबी अवधि के लाभ दिखाई नहीं दे सकते हैं. हालांकि, आक्रामक निवेश से परहेज करने की सिफारिश की जा सकती है. पेशेवर मोर्चे पर, आप वरिष्ठों से प्राप्त मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं. यह आपको तेजी से और अधिक स्मार्ट तरीके से काम करने में मदद कर सकता है.

वृश्चिक (24 अक्टूबर से 22 नवंबर)- चंद्रमा की स्थिति आज वृष राशि में है. इससे चंद्रमा आपके सातवें भाव में आ जाता है. अपने प्रिय से नैतिक समर्थन और सकारात्मक वाइब्स के साथ, आप दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह के रूप में महसूस करते हैं. आपका जीवनसाथी आपके शब्दों पर ध्यान दे सकता है क्योंकि आप उनके लिए गर्मी बढ़ाते हैं. दिन के लिए एक व्यस्त कार्य कार्यक्रम का संकेत दिया जा सकता है. हो सकता है कि आप पूरे दिन काम करने के मूड में न हों. हालांकि, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच एक सही संतुलन बनाए रखने से आप इस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकल सकते हैं.

धनु (23 नवंबर से 21 दिसंबर)- चंद्रमा की स्थिति आज वृष राशि में है. इससे चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाता है. अनुकूलन की इच्छा आपके प्रिय के दिल को पिघला सकती है. आप एक प्रतिबद्ध रिश्ते की ओर बढ़ सकते हैं क्योंकि आपका जीवनसाथी सभी मामलों में आपका साथ दे सकता है. आर्थिक रूप से आप पर्याप्त बचत करने में सक्षम हो सकते हैं. लेकिन सुनिश्चित करें कि आप सोच-समझकर खर्च करें. आप ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं क्योंकि यह स्वीकृत हो सकता है. काम के मोर्चे पर, एक अच्छा दिन आपका इंतजार कर रहा है. आपको धैर्य रखने और निर्णय लेने में दृढ़ रहने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि एक चुनौतीपूर्ण स्थिति आपके दिमाग को उलझा सकती है.

मकर (22 दिसंबर से 20 जनवरी)- चंद्रमा की स्थिति आज वृष राशि में है. इससे चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाता है. आपकी सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रियाएँ आपके प्रिय को अपने दिल की बात कहने के लिए प्रेरित कर सकती हैं. आपको अपने प्रियजन की संगति में आराम मिल सकता है. वित्त शासन कर सकता है क्योंकि यह लंबी अवधि के निवेश के लिए सबसे अच्छा समय हो सकता है. हालांकि, संपत्ति के सौदे अमल में नहीं आ सकते हैं. पेशेवर उन्नति के लिए दिन शानदार है. प्रोजेक्ट सुचारू रूप से आगे बढ़ सकते हैं जबकि ऐसे अवसर हो सकते हैं जो आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा सकते हैं. हालांकि, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता हो सकती है.

कुंभ (21 जनवरी से 18 फरवरी)- चंद्रमा की स्थिति आज वृष राशि में है. इससे चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाता है. तेजतर्रार स्वभाव आपके साथी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है. सुनिश्चित करें कि आप अपने प्रियजन की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं. कलाकृतियों पर खर्च करने के लिए एक दिन, फिल्म की सैर, या यहां तक कि दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए रात के खाने की योजना बनाएं. काम के मोर्चे पर, अवधि बहुत अधिक मांग वाली हो सकती है क्योंकि तकनीकी पर काम करते समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है. हालांकि, सिस्टम की समस्याओं को सुलझाना या ठीक करना आपके काम को बाधित नहीं कर सकता है क्योंकि आपके पास एक सुचारू काम का फ़्लो हो सकता है.

मीन (19 फरवरी से 20 मार्च)- चंद्रमा की स्थिति आज वृष राशि में है. इससे चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाता है. एकल लोगों के लिए किसी विशेष व्यक्ति तक पहुंचने का यह एक आदर्श दिन हो सकता है! अपने प्रिय के दिल और ध्यान पर कब्जा करने के लिए एक प्यारे उपहार के साथ अपने घुटनों पर उतरें. धन के मामले अच्छे हो सकते हैं क्योंकि किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट में निवेश फायदेमंद हो सकता है. अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी रचनात्मकता का उपयोग करने का समय. व्यावसायिक रूप से आपको अपनी समस्याओं का व्यावहारिक समाधान प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है. हालांकि, मामलों को प्राथमिकता देने से रास्ता आसान हो सकता है.

