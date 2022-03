सोमवार, 7 मार्च का राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)- चंद्रमा आज मेष राशि में (Moon will be placed in Aries today) स्थित होगा, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा आपके पहले भाव में होगा. आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने प्रियतम के साथ अनावश्यक वाद-विवाद में न पड़ें. अधीर होने से आपके मन की शांति भंग हो सकती है. आपको अपने शब्दों से सावधान रहने की जरूरत है. यदि आप अपनी आवेगी इच्छा को मुक्त लगाम देते हैं, तो आप उन चीजों पर अधिक खर्च कर सकते हैं जो बहुत आवश्यक नहीं हो सकती हैं. आपको अपनी प्राथमिक आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी. नया उद्यम शुरू करने के लिए यह एक बढ़िया दिन है.

वृष (21 अप्रैल से 21 मई)- चंद्रमा आज मेष राशि में होगा, अर्थात चंद्रमा आपके बारहवें भाव में रहेगा. अपने तेवर से दूर रहें क्योंकि पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है. इसलिए, आपके शब्दों को मापना आनंद की कुंजी हो सकता है. अपने पार्टनर और रिश्ते पर बराबर ध्यान दें. वित्तीय नियोजन के बावजूद, आप एक व्यवहार्य योजना बनाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं. दिन के लिए विदेश या लंबी दूरी की यात्रा का संकेत दिया जा सकता है. करियर में आपको प्राथमिकताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है. अपने प्रयासों को सही दिशा में चैनलाइज़ करें. आपको सहकर्मियों से अपडेट प्राप्त हो सकते हैं.

मिथुन (22 मई से 21 जून)- चंद्रमा आज मेष राशि में होगा, अर्थात चंद्रमा आपके 11वें भाव में होगा. आज आपके घर में एक नया रूप, एक नया गलीचा, मैचिंग कुशन कवर, या एक नया किचन मिलता है. इसमें आपका अधिकांश समय लगेगा. मूडी होना आपको कहीं नहीं ले जाएगा, खासकर जब बात दिल की हो. अपने सामाजिक दायरे का विस्तार करें, लेकिन अपनी दिनचर्या की उपेक्षा न करें. आज आपको धन लाभ होने की संभावना है. यह आपकी परियोजनाओं के लिए डेटा और संसाधन एकत्र करने का दिन है.

कर्क (22 जून से 22 जुलाई)- चंद्रमा आज मेष राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके दसवें भाव में रहेगा. हो सकता है कि आपके रिश्ते में चीजें ठीक न हों. राय या मानसिकता में मतभेद संचार अंतराल को बढ़ा सकते हैं. इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है और अपने साथी के साथ अनावश्यक बहस में पड़ने से बचें. काम के दौरान आपके प्रयासों के लिए आपको वाहवाही मिलेगी. यह आपको और भी खुश कर देगा. आपको यह सोचकर बहुत अच्छा लगेगा कि आपके सहकर्मी आप पर निर्भर हैं. आप अधिक जिम्मेदारियां लेना पसंद करेंगे. स्वास्थ्य के मामले में आपको मामूली चोट लग सकती है.

सिंह (23 जुलाई से 23 अगस्त)- चंद्रमा आज मेष राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके नवम भाव में होगा. आप शाम को एक शांतिपूर्ण क्षेत्र में बिताने का फैसला कर सकते हैं. एक शांत कोने में अपने प्रिय की संगति में आराम करना एक आनंदमय विषयांतर होगा. एक सौहार्दपूर्ण शाम आप दोनों को एक-दूसरे के करीब लाएगी. कार्यालय में कार्यों को संभालने के दौरान आप जो अद्भुत सरलता प्रदर्शित करते हैं, उसकी आपके वरिष्ठों द्वारा सराहना की जाएगी. जब आप कार्यों के प्रबंधन की बात करते हैं तो आप बहुत उपयुक्त और प्रत्यक्ष लगते हैं. हालांकि, आपको निर्णय लेते समय पेशेवरों और विपक्षों पर विचार करना होगा.

कन्या (24 अगस्त से 22 सितंबर)- चंद्रमा आज मेष राशि में होगा, अर्थात चंद्रमा आपके आठवें भाव में होगा. विदेशी संपर्क, सभी संभावना में, मौद्रिक लाभ का स्रोत होंगे. आज आप जिस किसी भी कार्य को करने का चुनाव कर सकते हैं उसमें आप शानदार प्रदर्शन करेंगे. अपतटीय व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने की आपकी महत्वाकांक्षा भी आज जड़ पकड़ लेगी. आज आप अपने प्रियतम का ध्यान अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश कर सकते हैं. आपको यह जानकर निराशा हो सकती है कि अधिक धन कमाने के आपके प्रयास व्यर्थ साबित हो रहे हैं. हालांकि जल्द ही चीजें ठीक हो जाएंगी.

तुला (23 सितंबर से 23 अक्टूबर)- चंद्रमा आज मेष राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके सातवें भाव में रहेगा. आज आप थोड़ा काम और आनंद का आनंद लेंगे. हालांकि, जिम्मेदारियों में वृद्धि के साथ भी, आपको जल्द ही वेतन में वृद्धि की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. वर्तमान कार्य स्थिति की दोबारा जांच करने से आपको एक व्यवस्थित दिनचर्या विकसित करने में मदद मिलेगी. आपका दिन लोगों के साथ सामाजिक मेलजोल और संवाद से भरा रहेगा. चूंकि यह बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करेगा, आप तनावग्रस्त होने की संभावना रखते हैं. शांत रहने के लिए योग या अन्य आध्यात्मिक अभ्यास करें.

वृश्चिक (24 अक्टूबर से 22 नवंबर)- चंद्रमा आज मेष राशि में होगा, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा आपके छठे भाव में होगा. हो सकता है कि दिन भर के लिए प्रतिबद्धताएं आपके पास आसानी से न आएं. आपको अपने प्रिय को क्वालिटी टाइम देना पड़ सकता है. पैसे के मामले में, मामले उन लोगों के साथ अच्छे तालमेल बनाए रखने की कोशिश करते हैं, जो आपका बकाया जल्दी वसूलने के लिए आपको पैसे देते हैं. काम के मोर्चे पर, आपको अपने ऊर्जा स्तर को रिचार्ज करने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि आप लंबे समय से व्यस्त कार्यक्रम से गुजर सकते हैं. आप धीरे-धीरे महसूस कर सकते हैं कि आपको अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करने और अधिक घंटे समर्पित करने पड़ सकते हैं.

धनु (23 नवंबर से 21 दिसंबर)- चंद्रमा आज मेष राशि में होगा, अर्थात चंद्रमा आपके पंचम भाव में होगा. कुल मिलाकर आर्थिक मामलों के लिए दिन आपके पक्ष में है. आपको यात्रा की योजनाओं पर भारी खर्च करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपकी जेब में एक बड़ा छेद जला सकता है. आपका दिमाग नए और रचनात्मक विचारों से भरा हुआ प्रतीत होता है और इसलिए आप अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे. चूंकि आप पहल करने के लिए उत्सुक रहेंगे, इसलिए काम का दबाव बढ़ेगा. आपको जबरदस्त दबाव में आत्मविश्वासी होना होगा.

मकर (22 दिसंबर से 20 जनवरी)- चंद्रमा आज मेष राशि में स्थित होगा, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा आपके चौथे भाव में होगा. आप अपने वाहन या अचल संपत्ति पर अपना पैसा खर्च करने की संभावना रखते हैं. यदि आप वास्तव में अपने वाहन या घर पर खर्च किए गए धन के मूल्य को पहचानना चाहते हैं, तो आपको व्यापक सोच रखने की आवश्यकता है. एक बार किसी विशेष कार्य को पूरा करने के बाद पुन: जांच की जानी चाहिए. अन्यथा, आप की गई त्रुटियों के लिए जिम्मेदार होंगे. आज आप कम और आलस्य महसूस कर सकते हैं. अधिक काम के कारण होने वाले तनाव से उबरने के लिए पर्याप्त आराम करें.

कुंभ (21 जनवरी से 18 फरवरी)- चंद्रमा आज मेष राशि में होगा, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा आपके तीसरे भाव में होगा. आपने अपने अल्पकालिक उद्देश्यों को पहले ही पूरा कर लिया है. हालांकि, आप महत्वाकांक्षी हैं, और सीधे अपने दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करना शुरू कर देते हैं. परिवार के साथ फुरसत का समय आपको फिर से तरोताजा कर देगा और आपको काम पर एक बेहतर कार्यकाल के लिए तैयार करेगा. आज आपकी दिमागी शक्ति बढ़ने के साथ, आपको जटिल मुद्दों को हल करने के लिए अपनी क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए. सक्रिय रहें और आपको आश्चर्य होगा कि यह आपके मूड और दृष्टिकोण के लिए क्या कर सकता है. आपकी प्रतिरोध शक्ति भी आसमान छूने लगेगी.

मीन (19 फरवरी से 20 मार्च)- चंद्रमा आज मेष राशि में स्थित होगा, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा आपके दूसरे भाव में होगा. विचारों के मतभेद आपको गुमराह कर सकते हैं. अपने प्रिय के प्रति वफादार रहने की कोशिश करें और आनंदमय रिश्ते के रास्ते में आने वाली सभी समस्याओं को दूर करें. कार्यस्थल पर, मूल्यांकन के लिए अनुरोध करने का यह सबसे अच्छा समय है, हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है. आप कुछ व्यस्त दिनचर्या में व्यस्त हो सकते हैं क्योंकि आप अपने साथियों और वरिष्ठों के साथ मिलकर काम करेंगे. आपका पेशेवर जीवन अभी काफी कठिन प्रतीत हो रहा है क्योंकि आपको कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Women's Day Special: मिलिए 21 साल में जिला परिषद अध्यक्ष बनने वाली बिलासपुर की मुस्कान से