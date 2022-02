सोमवार, 21 फरवरी का राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)- चंद्रमा आज तुला राशि में (Moon will be placed in Libra today) रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके सातवें भाव में रहेगा. रोमांस आज आपको व्यस्त रखेगा. मौद्रिक सफलता शांति और दूसरी तरफ ले जाएगी. आपको खर्चों को लेकर सावधान रहना चाहिए और केवल वही सामान खरीदना चाहिए जिसकी आपको वास्तव में जरूरत हो. यह आपको कुछ संदिग्ध योजनाओं में अपना पैसा लगाने से बचा सकता है. आज आप रुके हुए कार्यों को लेकर चिंतित रहेंगे और खुद से आपकी अपेक्षाएं बहुत अधिक होंगी. वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, आप सभी आवश्यक तनाव लेने के लिए भी तैयार हो सकते हैं.

वृष (21 अप्रैल से 21 मई)- चंद्रमा आज तुला राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेगा. आज आप जो कुछ भी शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना है. वित्तीय लेन-देन दोपहर में संतोषजनक और लाभदायक दोनों होंगे. हो सकता है कि दिन उतना रोमांचक न हो, जितना आपने उम्मीद की थी. एक रोमांचक शाम काफी थका देने वाले दिन की भरपाई करेगी. शाम को अपने प्रिय के साथ एक शानदार समय की अपेक्षा करें. आज आवेदन करने पर टॉप अप लोन या बैंक लोन दिया जा सकता है.

मिथुन (22 मई से 21 जून)- चंद्रमा आज तुला राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके पंचम भाव में होगा. आपका साथी अभिव्यक्ति के मामले में आपको मूल देखना पसंद कर सकता है. प्यार और स्नेह तभी मिलेगा जब आप भी अपने प्रिय के लिए यही व्यक्त करेंगे. आपके पास जो कुछ है उससे आप संतुष्ट रहेंगे. आप अपनी आर्थिक स्थिति से भी खुश हो सकते हैं. कुल मिलाकर आर्थिक मोर्चे पर दिन आपके लिए अच्छा और फलदायी नजर आ रहा है. कार्यस्थल पर अपने कौशल को चमकाने के लिए यह एक आदर्श दिन है. आप अपने सहकर्मियों के साथ अनौपचारिक मामलों पर चर्चा करने में व्यस्त हो सकते हैं.

कर्क (22 जून से 22 जुलाई)- चंद्रमा आज तुला राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेगा. आपका दयालु और स्नेही स्वभाव आपके प्रिय को रिश्ते में खुश और संतुष्ट महसूस करा सकता है. आप उनके घरेलू कार्यों में उनकी मदद कर सकते हैं. पैसों के मामले में दिन फायदेमंद हो सकता है. आपको सितारों से समर्थन मिल सकता है और आप जो चाहते हैं वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं. कार्यस्थल पर, चीजें तनावपूर्ण होने की संभावना है क्योंकि बुद्धि और भावना के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है. हालांकि, आप दिन के लिए कूटनीतिक रूप से स्थितियों को संभाल सकते हैं.

सिंह (23 जुलाई से 23 अगस्त)- चंद्रमा आज तुला राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके तीसरे भाव में होगा. काम के मोर्चे पर बहुत कुछ हो रहा है, आपकी लव लाइफ दिन के लिए पीछे ले जा सकती है. वित्तीय मामलों पर कुछ गंभीर चिंतन करने और अपने धन का उपयोग कैसे करें, इस पर विचार करने के लिए आज का दिन आदर्श रहेगा. आपके भावुक होने की संभावना है. अफसोस की बात है कि कार्यस्थल पर दिन भरपूर मनोरंजन और ड्रामा से भरा रहेगा. मुश्किल से रुको वरना आप अपने आस-पास होने वाली चीजों की गिनती खो सकते हैं.

कन्या (24 अगस्त से 22 सितंबर)- चंद्रमा आज तुला राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके दूसरे भाव में होगा. आप प्रेम जीवन पर उचित ध्यान नहीं दे पाएंगे जो आपके प्रिय को थोड़ा परेशान कर सकता है. आप अकेले शिकार करना पसंद करते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए. आर्थिक मामलों के लिए दिन बहुत अच्छा लग रहा है. यदि आप अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको सफल होने की संभावना है. आज आप शोध और विकास करने के मूड में हो सकते हैं. आपका दिमाग सक्रिय रहेगा और आप अपने काम से आगे नहीं सोच पाएंगे.

तुला (23 सितंबर से 23 अक्टूबर)- चंद्रमा आज तुला राशि में स्थित होगा, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा आपके पहले भाव में होगा. लव बर्ड्स के लिए और अधिक आकर्षण जोड़ने और अपने प्रेम जीवन में एक नए रोमांस का अनुभव करने का यह सबसे अच्छा समय हो सकता है. प्रतिबद्ध जोड़े अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं. समझ, स्थिरता और वफादारी आपके रिश्ते का आधार हो सकती है. सेल्फ ग्रूमिंग पर पैसा खर्च करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है. इसके अलावा, दिन के लिए किसी बड़े खर्च का संकेत नहीं दिया जा सकता है. नई परियोजनाओं या असाइनमेंट को लेने के लिए यह एक शुभ दिन हो सकता है. काम पर संतुलन बनाए रखने की आपकी क्षमता के लिए आपकी सराहना की जा सकती है.

वृश्चिक (24 अक्टूबर से 22 नवंबर)- चंद्रमा आज तुला राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके बारहवें भाव में रहेगा. प्रेम संबंधों के लिए परीक्षा का समय. जब तक आप अपने प्यार का त्याग नहीं करेंगे तब तक आप जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते. अपने प्रिय के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए स्थिति आपको अपने पैर की उंगलियों पर रख सकती है. वित्त में एक अस्थायी खराब चरण आपको परेशान कर सकता है. हालांकि, एक बार कठिन ग्रह गोचर समाप्त हो जाने के बाद चीजें वापस अपने स्थान पर आने की संभावना है. कार्यस्थल पर चीजों को संतुलित रखने के प्रयास व्यर्थ जा सकते हैं. सुनिश्चित करें कि आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक मामलों को नाजुकता के साथ संभालने में सावधान रहें.

धनु (23 नवंबर से 21 दिसंबर)- चंद्रमा आज तुला राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके 11वें भाव में रहेगा. आपका प्रिय अच्छे मूड में हो सकता है और यह निश्चित रूप से आपके दिन में कुछ और आकर्षण जोड़ देगा. आज आपको कुछ वित्तीय लाभ होने की संभावना है. आपको अप्रत्याशित स्रोतों से लाभ प्राप्त हो सकता है. यह आपको उत्साहित करेगा. आपके संपर्क आपके किसी काम के होने की संभावना है. आज कार्यस्थल पर एक सहज, परेशानी मुक्त दिन है. आप जिम्मेदार महसूस करेंगे, और महत्वपूर्ण तकनीकी मुद्दों के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करने में सक्षम होंगे.

मकर (22 दिसंबर से 20 जनवरी)- चंद्रमा आज तुला राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके दसवें भाव में रहेगा. आज आप अतीत की ओर मुड़कर नहीं देखने वाले हैं. आपने जो कुछ पाया या खोया वह इतिहास है. आप केवल भविष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार की काफी गुंजाइश रहेगी. आज आपके काम में काफी व्यस्त रहने की भी संभावना है. आप अवसरों को भुनाने के मूड में हैं. लोगों की बातचीत भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है. महत्वपूर्ण बैठकों और मीडिया सम्मेलनों में भाग लेने के लिए दिन शुभ है.

कुंभ (21 जनवरी से 18 फरवरी)- चंद्रमा आज तुला राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके नवम भाव में होगा. एक धार्मिक मनोदशा आपको अपने प्रिय के साथ आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित कर सकती है. आपके और आपके जीवनसाथी के बीच अच्छी सापेक्षता उन्हें प्रेरित कर सकती है. वित्त में, आप अभी जो कर सकते हैं वह आने वाले समय में लाभकारी लाभ लाएगा. भाग्य आप पर चमक सकता है क्योंकि वित्तीय जोखिम लेने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है. कार्यस्थल पर, आप समाधान के लिए एक नए विचार के साथ आने पर बुरा नहीं मान सकते जब तक कि इसे सर्वोत्तम अभ्यास के अनुसार लागू नहीं किया जाता है.

मीन (19 फरवरी से 20 मार्च)- चंद्रमा आज तुला राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके आठवें भाव में रहेगा. लव लाइफ आज परेशानी से मुक्त हो सकती है. साहसिक और आकर्षक स्थानों की यात्राएं आपके जीवन को रोमांच और उत्साह से भर सकती हैं. यह अंततः आपके रिश्ते को बढ़ावा दे सकता है. धन उधार देने से पहले दो बार सोचने की सलाह दी जा सकती है क्योंकि आपकी दया को हल्के में लिया जा सकता है और वसूली मुश्किल हो सकती है. आपको कार्यालय में अतिरिक्त निकासी की आवश्यकता हो सकती है. रुके हुए काम तनाव ला सकते हैं. हालांकि, सहकर्मियों या दोस्तों की सहायता से कार्यस्थल पर आपके बोझ को कम करने में मदद मिल सकती है.

