शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 का शोर थम चुका है. आज प्रत्याशी डोर-टू डोर जाकर अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं. वहीं, मतदान कल यानि 12 दिसंबर को होगा. विधानसभा चुनावों में भाजपा की बात की जाए तो प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के स्टार प्रचारकों ने 68 बड़ी जनसभाएं कर रिवाज बदलने की प्रयास किया. (Himachal Assembly Election 2022)

पीएम मोदी की 4 रैलियां: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 4 बड़ी रैलियां हिमाचल में की. इनमें दो रैलियां 1 दिन में सोलन और सुंदरनगर में की गई. वहीं, 9 नवंबर को शाहपुर और सुजानपुर में 2 रैलियां प्रधानमंत्री ने की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं, उनके लिए भी यह चुनाव प्रतिष्ठा का बन गया है. वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिमाचल में डेरा जमाकर रखा. उनका गृह प्रदेश होने के कारण यह चुनाव उनकी साख से जुड़ा हुआ है. (PM Modi four rallies in Himachal)

नड्डा और अनुराग ने की 20 जनसभा: हिमाचल में जेपी नड्डा ने 20 जनसभाएं की. इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 16 जनसभाएं की. वहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल में ही थे, लिहाजा उनकी जनसभाओं की संख्या भी 20 है.गृह मंत्री अमित शाह ने 11 जनसभाएं कीं. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 9 रैलियां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 रैलियां, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 3 रैलियां और जनसभाएं हिमाचल में चुनाव प्रचार के दौरान की है.(68 big public meetings of star campaigners) (JP Nadda 34 public meeting in himachal) (Anurag Thakur 20th public meeting in himachal)

सीएम जयराम की 34 जनसभा: वहीं, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने पूरे प्रचार के दौरान 34 जनसभाओं को संबोधित किया. वहीं सभी रैलियों की बात की जाए तो 249 जनसभाएं और रैलियां विभिन्न नेताओं द्वारा हिमाचल में की गई. (34 public meeting of CM Jairam) (249 public meetings of BJP in Himachal)

