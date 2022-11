शिमला: पहाड़ी राज्य (himachal assembly election 2022) की सीटों में प्रत्याशियों की संख्या के लिहाज से जोगिंद्रनगर विधानसभा सीट से सबसे अधिक (Most candidates in Joginder Nagar) तो चुराह, लाहौल-स्पीति और द्रंग से सबसे कम प्रत्याशी (least candidate seat in himachal) मैदान में हैं. चुराह चंबा जिले के अंतर्गत और द्रंग मंडी जिले के अंतर्गत आती है. जोगिंद्रनगर सीट हिमाचल की अहम सीटों में से एक है. इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सुरेंदर पाल, बीजेपी प्रत्याशी प्रकाश राणा, सीपीआईएमएल के खुशाल भारद्वाज, बीएसपी के नरेंदर सिंह, आप पार्टी के नरेंदर पाल सिंह, आरडीपी यानी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के कमल कांत, राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी क मेहर चंद और निर्दलीय के तौर पर संजीव भंडारी, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ठाकुर, कुलभूषण, बाबा लाल गिरी मैदान में हैं.

कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला: वहीं द्रंग सीट से तीन प्रत्याशी कांग्रेस के कौल सिंह, बीजेपी के पूर्ण चंद ठाकुर और बीएसपी के रमेश कुमार हैं. लाहौल स्पीति सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रवि ठाकुर बीजेपी के राम लाल मारकंडा और आप से सुदर्शन चुनावी मैदान में हैं. तो वहीं चुराह सीट से भी तीन प्रत्याशी हिमालच के दंगल में किस्मत आजमाएंगे. कांग्रेस प्रत्याशी यशवंत सिंह, बीजेपी प्रत्याशी हंस राज और आप के नंद कुमार जरवाल मैदान में हैं.

जिलेवार प्रत्याशियों की संख्या: हिमाचल के 12 जिलों के 68 सीटों की जंग के लिए सभी पार्टियां ताल ठोक रही हैं. जिलेवार अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कांगड़ा में 91 उम्मीदवार हैं. वहीं लाहौल स्पीति में सबसे कम 3 प्रत्याशी हैं जबकि शिमला में 50,मंडी में 67, सोलन 32, सिरमौर और बिलासपुर 29 ,हमीरपुर 32, किन्नौर 5, चंबा और कुल्लू में 24 वहीं ऊना में 26 प्रत्याशी हैं.

2017 में प्रत्याशियों का कैसा रहा प्रदर्शन: चुराह सीट पर बीजेपी के हंसराज ने जीत दर्ज की थी. उनको 28293 वोट पड़े थे. वहीं कांग्रेस के सुरेंदर भारद्वाज को हार का मुंह देखना पड़ा था. सुरेंदर को 23349 वोट मिले थे. लाहौल स्पीति में बीजेपी के राम लाल मारकंडा ने कांग्रेस प्रत्याशी रवि ठाकुर को हराया था. राम लाल को 45.81 फीसदी और रवि ठाकुर को 37.08 फीसदी वोट मिले थे. द्रंग सीट से बीजेपी के जवाहर ठाकुर जीते थे उन्हें 48.37 फीसदी वोट मिले थे. वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कौल सिंह की हार हुई थी. कौल सिंह को 38.29 फीसदी वोट मिले थे. जोगिंद्रनगर सीट से आईएनडी के प्रकाश राणा को 47.71 फीसदी वोट मिले थे और वे चुनाव जीत गए थे वहीं बीजेपी के गुलाब सिंह ठाकुर को 37.57 फीसदी वोट मिले थे उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था.

आप ने बढ़ाई मुश्किलें: 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 44 सीटों पर कब्जा किया था. वहीं कांग्रेस के खाते में 21 सीटें आईं थीं. अन्य दलों को तीन सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाबी मिली थी. इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत झोंक रही है. पंजाब से सटा राज्य होने की वजह से हिमाचल में पार्टी को काफी उम्मीदें हैं.

