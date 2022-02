स्वदेश आकर अच्छा महसूस कर रहे हैं: यूक्रेन से लौटे भारतीय

यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां फंसे भारतीयों को लेकर एअर इंडिया का विमान रविवार तड़के यहां हवाई अड्डे पर पहुंचा( Indians returned from Ukraine). स्वदेश पहुंच कर इन लोगों ने राहत की सांस ली है(Feeling good to be home). रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 250 लोगों को लेकर भारत पहुंचे विमान से महाराष्ट्र के सोलापुर की सूर्या सुभाष भी लौटी हैं. वह कहती हैं कि लंबी यात्रा के बाद वह अपने देश पहुंच कर राहत महसूस कर रही हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ऊना ब्लास्ट मामला: पीजीआई में एक और महिला ने तोड़ा दम, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई दस

ऊना ब्लास्ट मामल में मृतकों की संख्या बढ़कर दस हो गई है. डीसी राघव शर्मा (dc una on blast )ने इसकी पुष्टि की है. हरोली के टाहलीवाल स्थित पटाखा फैक्ट्री में धमाके (Una cracker factory blast case) के बाद से हिमाचल सरकार समेत पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Chandra Shekhar Azad Death Anniversary: अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले आजाद आखिरी सांस तक रहे 'आजाद'

आजादी के मतवाले चंद्रशेखर आजाद (Chandra Shekhar Azad Death Anniversary) की आज पुण्यतिथि है. अंग्रेजी हुकूमत चंद्रशेखर आजाद के नाम से भय खाती थी. बेखौफ अंदाज के चंद्रशेखर आजाद सिर्फ 14 साल की उम्र में ही आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सुंदरनगर में उत्तर प्रदेश की रहने वाली युवती से दुष्कर्म, छानबीन में जुटी पुलिस

हिमाचल प्रदेश में भी अब दुष्कर्म मामलों में इजाफा होने लगा है. ताजा मामले में जिला मंडी के नगर परिषद सुंदरनगर क्षेत्र से सामने आया है. यहां 20 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया (GIRL RAPED IN SUNDER NAGAR) है. मामले की पुष्टि डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने की (DSP SUNDER NAGAR ON RAPE CASE) है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

जब सदन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आया गुस्सा, कही ये बात

हिमाचल विधानसभा में शनिवार को बजट सत्र (Himachal assembly Budget session) के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधायक सुंदर ठाकुर की बात को लेकर गुस्सा हो गए. दरअसल सदन में कुल्लू से विधायक सुंदर ठाकुर (MLA Sunder thakur on CM Jairam) ने कुल्लू के केबलु ब्रिज का जिक्र करते हुए कुछ आरोप लगाए. जिसके जवाब में सीएम विधायक सुंदर ठाकुर पर भड़क पड़े और उन्हें गुस्सा आ गया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कोविड काल में हिमाचल में बंद हुए 43 कारखाने, 827 लोगों का छिन गया रोजगार

कोरोना संकट के समय हिमाचल प्रदेश में कुल 43 उद्योग बंद हुए हैं. इन कारखानों के बंद होने के कारण 827 लोगों का रोजगार छिन गया. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक सवाल के लिखित जवाब में दी गई. हिमाचल प्रदेश में वैश्विक महामारी के बाद मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था. उसके बाद कोरोना की पहली, दूसरी व तीसरी लहर (corona impact on economy in HP) में उद्योग जगत के सामने भी कई संकट आए. लेबर की समस्या और अन्य व्यवहारिक दिक्कतों के चलते उद्योग जगत को संकट का सामना करना पड़ा.कोरोना काल में अकेले जिला सिरमौर में 35 उद्योग बंद हुए. इनमें से कुछ कामगार डी-रजिस्टर्ड दर्ज किए गए. इनमें काम करने वाले 481 लोग बेरोजगार हुए. सबसे अधिक मार सिरमौर जिले व सोलन जिले पर पड़ी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

वन मंत्री राकेश पठानिया के बयान पर मुकेश अग्निहोत्री का पलटवार, भाषा पर संयम रखने की दी नसीहत

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र (Himachal Assembly Budget Session) के दौरान वन मंत्री राकेश पठानिया द्वारा रेप पर दिए गए बयान पर विपक्ष (Mukesh Agnihotri on Rakesh Pathania) ने उन्हें भाषा पर संयम रखने की नसीहत दी है. बता दें कि राकेश पठानिया ने बीते दिन सदन में विपक्ष द्वारा प्रदेश में बढ़ रहे रेप की घटनाओं के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि रेप करने के लिए सरकार से कोई पर्ची लेकर नहीं जाता है. ऐसे में विपक्ष राकेश पठानिया पर हमलावर हो गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

मनाली का विकास करवाने में नाकाम मंत्री गोविंद ठाकुर: भुवनेश्वर गौड़

प्रदेश कांग्रेस महासचिव भुवनेश्वर गौड़ ने मंत्री गोविंद ठाकुर पर जुबानी बोला और उन पर अपने ही क्षेत्र के (Bhuvneshwar Gaur targets BJP) लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए. उन्होंने बताया कि पतलीकुहल के पास बरसात के समय स्थानीय जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. लेकिन मंत्री ने लोगों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला.यहां पढ़ें पूरी खबर...

Weather Update of Himachal: आज इन राज्यों में बारिश के आसार, जानें हिमाचल का हाल

हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदल गया है. प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी (weather update of himachal) के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है. हिमाचल प्रदेश में हुई ताजा बर्फबारी (snowfall in shimla) और बारिश के चलते कई सड़क मार्गों (road closed in hp) पर आवाजाही बाधित है. कुछ हिस्सों में बिजली व पानी की समस्या भी पेश आ रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पांवटा साहिब में अवैध खनन पर वन विभाग ने कसा शिकंजा, इतने का जुर्माना

जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जिला पुलिस और वन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी (illegal mining in Paonta Sahib) है. इसी के तहत पांवटा साहिब वन विभाग की टीम ने राजबन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर सीज कर 39 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया है. मामले की पुष्टि पांवटा साहिब के डीएफओ (Paonta DFO on illegal mining) कुनाल अंग्रिश ने की है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

