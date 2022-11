करसोग: हिमाचल के करसोग में पूर्व मंत्री मनसाराम ने मतदान किया. मनसाराम परिवार के सदस्यों के साथ वोट डालने पहुंचे. वह पोलिंग स्टेशन के बाहर तक गाड़ी से पहुंचे उसके बाद व्हील चेयर पर परिजन मतदान केंद्र लेकर गए. करीब 82 वर्षीय मनसाराम प्रदेश के एक मात्र ऐसे नेता हैं, जो यशवंत सिंह परमार सहित चार मुख्यमंत्री की कैबिनेट में काम कर चुके हैं. मनसाराम ने 1962 के विधानसभा चुनाव में अपना पहला मतदान किया था. (himachal assembly elections 2022)

1967 में लड़ा था पहला चुनाव: उन्होंने वर्ष 1967 में करसोग विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी के तौर पर अपना पहला चुनाव लडा. जीतकर विधानसभा पहुंचकर क्षेत्र का प्रतिनिधत्व किया. उसके बाद 1972 में मनसाराम ने कांग्रेस टिकट पर अपना चुनाव लडा और परमार सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बन गए. (voting in karsog 2022)

बेटा लड़ रहा चुनाव: मनसाराम ने करसोग से 12 विधानसभा चुनाव लड़े और 6 बार जीत हासिल कर विधानसभा में करसोग का नेतृत्व किया.करसोग विधानसभा क्षेत्र से मनसाराम के अतिरिक्त कोई मंत्री नहीं रहा. इसलिए जनता उन्हें अब भी मंत्री जी कहकर संबोधित करती है. अब स्वाथ्य ठीक न होने के कारण मनसाराम ने अपनी राजनीतिक विरासत बेटे महेश राज को सौंप दी, जो इस पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. (Former minister Mansa Ram cast his vote in Karsog.)

ये भी पढ़ें : काम से पहले वोट: करसोग में HRTC चालक ने बस रोक कर किया मतदान