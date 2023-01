करसोग: जिला मंडी के करसोग उपमंडल के अंतर्गत प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल तत्तापानी में कोरोना काल के बाद इस साल लोहड़ी और जिला स्तरीय मकर संक्रांति मेला आयोजित किया जा रहा है. इस मेले के लिए प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान तैयार कर दिया है. दो साल के अंतराल के बाद होने वाले इस मेले में अधिक भीड़ जुटने की संभावना है. जिसे देखते हुए प्रशासन ने पहले ही ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए योजना तैयार कर दी है. इसके लिए 13 और 14 जनवरी को शिमला और करसोग की ओर आने व जाने वाले ट्रैफिक को तत्तापानी बाईपास होकर भेजा जाएगा. यही नहीं पवित्र नगरी में सतलुज घाट पर बने स्नानागार की तरफ जाने वाली सड़क पर भी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. (Traffic plan for Lohri and Makar Sankranti fair in Karsog)

तत्तापानी बाजार तक नहीं आएंगे वाहन- लोहड़ी और मकर संक्रांति के दिन तत्तापानी में पवित्र स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है. इसके लिए शिमला की तरफ से आने वाले वाहनों को सतलुज नदी पर बने पुल पर ही शिमला जिले की तरफ रोका जाएगा. इसके अतिरिक्त करसोग की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को बाजार शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाएगा.

तत्तापानी शाकरा सड़क पर पार्किंग की व्यवस्था- प्रशासन ने ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए तत्तापानी-शाकरा सड़क पर पार्किंग की व्यवस्था की है. इसके अतिरिक्त तत्तापानी बाजार से ठोगी के बीच सड़क के किनारे खुले स्थान पर भी वाहन खड़े किए जा सकते हैं. इस दौरान ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है. जो नियमित तौर पर ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखेंगे.

वर्ष 2020 में आए थे 20 हजार लोग- तत्तापानी में मकर संक्रांति के दिन वर्ष 2020 में करीब 20 हजार श्रद्धालु पवित्र स्नान करने पहुंचे थे. हालांकि इस दौरान श्रद्धालु पवित्र स्नान और तुलादान करने के साथ ही वापस भी लौट रहे थे. ऐसे में मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालुओं का अपनी गाड़ी में आना जाना लगा रहता है. एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर का कहना है कि लोहड़ी और मकर संक्रांति मेले में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए प्लान तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि 13 और 14 जनवरी को ट्रैफिक तत्तापानी बाईपास होकर डायवर्ट किया जाएगा. (Makar Sankranti fair in Karsog) (Lohri and Makar Sankranti fair in Karsog) (Traffic plan for 13 and 14 January in Karsog) (Traffic plan for Makar Sankranti fair in Karsog)

