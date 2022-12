एमसी शिमला के चुनाव की प्रक्रिया शुरू, 5 वार्डों की मतदाता सूची 31 जनवरी तक होगी फाइनल

Shimla Nagar Nigam Chunav: नगर निगम शिमला के चुनाव करवाने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है. नगर निगम चुनावों के लिए पांच वार्डों की मतदाता सूची में अधिकृत अधिकारियों के समक्ष दावे और आपत्तियां 26 दिसंबर से दायर की जा सकती हैं. राज्य चुनाव आयोग अब शिमला नगर निगम के 5 वार्डों की मतदाता सूची को अपग्रेड करने का काम शुरू करेगा. इन 5 वार्डों में नाभा, फागली, टूटीकंडी, बालूगंज और समरहिल वार्ड शामिल हैं. लेकिन क्यों जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

Exclusive: पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर करना होगा विकास, ग्रामीण लोगों को बचाने होंगे प्राकृतिक संसाधन: श्याम परांडे

हिमालय क्षेत्रों के विकास को लेकर नौणी विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय हिम संवाद कार्यक्रम का सफल समापन हो गया है. वहीं, ईटीवी भारत ने इस हिम संवाद को करवा रहे सेवा इंटरनेशनल के अंतरराष्ट्रीय संयोजक श्याम परांडे से विशेष बातचीत की.

9 जनवरी तक चिल्ड्रन पार्क के आसपास शौचालय के लिए जगह की तलाश करे शिमला नगर निगम: HC

नगर निगम शिमला को हिमाचल हाई कोर्ट ने संजौली उपनगर में चिल्ड्रन पार्क के आसपास शौचालय के लिए जगह की तलाश करने के लिए 9 जनवरी तक आखिरी मौका दिया है. क्या है पूरा मामला पढ़ें इस खबर में...

किन्नौर के एक आरोपी को सिरमौर की अदालत ने सुनाई सजा, ये जुर्म हुआ साबित

2018 के एक मामले पर सिरमौर जिले के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने किन्नौर के दोषी चंद्र शेखर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(2)बी के तहत सजा सुनाई है. चंद्र शेखर से पुलिस ने गश्त के दौरान चरस पकड़ी थी. (Kinnaur resident accused sentenced by Sirmaur court)

क्रिसमस को लेकर सजने लगी हिल्स 'क्वीन', बाजार भी हुए पर्यटकों से गुलजार, होटल फुल

पहाड़ों की रानी शिमला क्रिसमस के लिए तैयार है. क्राइस्ट चर्च में भी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं. आज से विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन भी किया जा रहा है. वहीं, बाजार में भी रौनकें बढ़ गई है. दुकानों में सजावट की चीजें मन मोह रही हैं. (Preparations for Christmas in Shimla) (Christ Church Shimla is decorating for Christmas)

वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट डिवीजन और सेटलमेंट डिवीजन बंद करने को लेकर सराज में प्रदर्शन, घेराव की चेतावनी

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के सराज क्षेत्र के तहत जंजैहली में वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट डिवीजन और मंडी में खोले गए एक सेटलमेंट डिवीजन को सुखविंदर सरकार सरकार ने डिनोटीफाई कर दिया है. जिसके विरोध में आज सराज की जनता ने धरना प्रदर्शन किया. (Protest in Seraj) (Protest in Seraj against Sukhvinder govt)

करसोग में दिव्यांग के साथ दुर्व्यवहार, HRTC के चालक और परिचालक ने आधे रास्ते में बस से निकाला बाहर

हिमाचल के करसोग में एचआरटीसी की बस में सफर कर रहे एक दिव्यांग के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है. एचआरटीसी बस के चालक और परिचालक पर मंडी के सखोवा के रहने वाले दिव्यांग को आधे रास्ते में धक्के मार कर बस से बाहर निकाले जाने का आरोप लगाया गया है. (Misbehavior Case with Divyang in Karsog) (Misbehavior Case with Divyang in HRTC bus)

कुल्लू: बदाह में मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त, 1 युवक की मौत, एक गंभीर घायल

bike accident in badah: जिला कुल्लू के भुंतर-कुल्लू सड़क मार्ग पर बदाह में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है. जबकि दूसरा युवक घायल हुआ है.

307 कार्यालय बंद करने पर भड़की भाजपा, शिमला में किया प्रदर्शन, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

हिमाचल में सुक्खू सरकार ने 1 अप्रैल 2022 के बाद लिए निर्णयों पर अपना चाबुक चला दिया है. जिसके खिलाफ भाजपा भड़क गई है और अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. (BJP Protest in Shimla)

लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर को हुआ स्वाइन फ्लू, दिल्ली में चल रहा उपचार

लाहौल स्पीति के कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं. उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. बुधवार रात को तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें एडमिट कर लिया. बताया जा रहा है कि अब उनकी हालत में सुधार है और एक दो दिन के भीतर उन्हें अस्पताल से छुट्टी हो सकती है. (Congress MLA Ravi Thakur)

